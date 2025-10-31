Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư chất lượng cao, đồng hành cùng doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam-Anh, diễn ra tại thủ đô London ngày 30/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh hội nghị diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh và hai nước chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.

Hội nghị chính là bước đi thực chất đầu tiên, khẳng định niềm tin chiến lược và hiện thực hóa cam kết chính trị, quan hệ chiến lược toàn diện của hai quốc gia.

Qua phiên thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thực chất về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, tài chính, công nghệ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình vui mừng nhận thấy sự đồng thuận cao và quyết tâm mạnh mẽ của hai phía về việc thúc đẩy hợp tác. Hai bên đã cùng nhau chia sẻ những góc nhìn sâu sắc và đề xuất nhiều sáng kiến rất thiết thực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam đang chuyển đổi chiến lược thu hút đầu tư từ chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và phát triển bền vững.

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam xác định nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng chiến lược như sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng số... là vô cùng lớn, lên đến hàng trăm tỷ USD. Đây chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Việt Nam quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và mời gọi sự hợp tác đầu tư từ bạn bè Anh quốc, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm.

Cụ thể, về công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, đó là các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ mới...

Việt Nam đặc biệt khuyến khích những dự án có khả năng tạo ra đột phá công nghệ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Về fintech (công nghệ tài chính) và kinh tế số, Việt Nam mong muốn hợp tác phát triển về fintech, ngân hàng số, blockchain, AI và các giải pháp chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực then chốt để Việt Nam phát triển nền kinh tế số hiện đại, bắt kịp xu hướng của thế giới.

Về kinh tế xanh và phát triển bền vững, Việt Nam mời gọi đầu tư vào năng lượng tái tạo (đặc biệt điện gió ngoài khơi quy mô lớn), hydro xanh, amoniac xanh, hiện đại hóa lưới điện, phát triển thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho giai đoạn phát triển sắp tới và để Việt Nam hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Để hiện thực hóa các định hướng này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam khẳng định cam kết giữ vững ổn định chính trị-xã hội và kinh tế vĩ mô; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật theo chuẩn mực quốc tế; đầu tư mạnh mẽ, đột phá cho hạ tầng chiến lược; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ chế chính sách ưu đãi và nguồn lực tăng cường thông qua chấn hưng nền giáo dục quốc dân, thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số; luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ," Chính phủ Việt Nam cam kết đối thoại thường xuyên, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cùng kiến tạo thành công./.

