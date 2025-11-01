Việt Nam-Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Từ ngày 29/10-1/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại Anh nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và các ngành công nghệ tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam: Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh" tại London với sự tham dự của khoảng 100 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Anh và Bắc Ireland.

Tại Diễn đàn, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và bài học thực tiễn trong phát triển các ngành công nghệ tiên tiến của Anh, tập trung vào các chủ đề năng lượng tái tạo, Trí tuệ Nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, khoa học dữ liệu, tài chính xanh và viễn thông thế hệ mới, đồng thời giới thiệu các dự án tiêu biểu thể hiện tiềm năng hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) tiếp tục kết nối chặt chẽ với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, đặc biệt trong các sáng kiến hợp tác nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược mà Anh có thế mạnh như AI, bán dẫn, lượng tử, năng lượng tái tạo, công nghệ y sinh tiên tiến, robot, tự động hoá và tài chính xanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kêu gọi các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Anh đẩy mạnh trao đổi học thuật, tư vấn chính sách, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và thành viên đoàn công tác chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và VIS. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Tại sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính và VIS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm tăng cường triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và kết nối đầu tư công nghệ giữa Việt Nam và Anh. Hai bên sẽ đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp-viện nghiên cứu-trường đại học, cùng triển khai các dự án thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp với các thành viên VIS, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các hoạt động của Hội, và đề nghị Hội thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Vương quốc Anh và Ireland, từ đó kết hợp với trong nước và quốc tế, hình thành các nhóm nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẵn sàng kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để các chuyên gia, trí thức phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trên bất cứ cương vị nào.

Trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã thăm Khu Công nghệ Khoa học Sci-Tech Daresbury và công ty công nghệ Quantum Science ở thành phố Manchester.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao mô hình phát triển của Khu Công nghệ Khoa học Sci-Tech Daresbury, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực AI, siêu máy tính, dữ liệu lớn, cũng như hợp tác chuyên sâu trong xây dựng nền tảng dữ liệu và AI ứng dụng, chuyển giao công nghệ tính toán hiệu năng cao (HPC) và đào tạo chuyên gia kỹ thuật số, phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm phòng nghiên cứu của Quantum Science. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Quantum Science (QS), công ty công nghệ chuyên sâu hàng đầu của Anh, tiên phong trong phát triển và sản xuất vật liệu chấm lượng tử, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng mong muốn QS nghiên cứu khả năng hợp tác với Việt Nam nhằm ứng dụng vật liệu INFIQ vào các sản phẩm cụ thể và tiến tới hợp tác nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới.

Ông đề nghị QS phối hợp với các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo, học bổng, đặc biệt là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư và sinh viên xuất sắc của Việt Nam được thực tập, học tập hoặc làm việc tại các phòng R&D hàng đầu của QS tại Anh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng có các buổi làm việc với tập đoàn Oxford Instruments chuyên nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các thiết bị, giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng và y sinh tại thành phố Oxford; tập đoàn dược phẩm, sinh học đa quốc gia AstraZeneca tại thành phố Cambridge; và 3 tập đoàn tại London là Revolut chuyên về công nghệ tài chính; iProov hoạt động trong lĩnh vực xác thực danh tính sinh trắc học, cung cấp các giải pháp xác minh khuôn mặt và nhận dạng người dùng trực tuyến; và Cundall chuyên về phát triển bền vững và công trình xanh.

Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và toàn diện, trong đó, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, công nghệ xanh được coi là những công nghệ chiến lược, có vai trò quyết định trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Ông khuyến khích các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn cho Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động của mình, thúc đẩy nghiên cứu , chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến./.

