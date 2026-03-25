Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm quản lý về tôn giáo với Campuchia

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia Chay Borin.

Phó Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng và Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia nhằm triển khai nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia giai đoạn 2026-2030 vừa được ký tại Phnom Penh trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước ngày 6/2/2026 vừa qua; qua đó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc giữa hai nước nói riêng cũng như tăng cường củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia nói chung.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng với Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; vui mừng nhận thấy thời gian qua hai Bộ đã chủ động thúc đẩy hợp tác đạt được nhiều kết quả tích cực và thiết thực, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ vừa qua là minh chứng sống động cho sự hợp tác chặt chẽ đó. Thỏa thuận sẽ là kim chỉ nam để hai Bộ tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua tiếp tục phát triển ổn định, toàn diện trên tất cả các kênh; đồng thời bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai bên đã đồng chủ trì thành công Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tháng 2 vừa qua, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở ra nhiều định hướng hợp tác mới giữa hai nước, tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam-Campuchia.

Về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, Phó Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động của Phật giáo Campuchia đã đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước và khu vực.

Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước, Phật giáo ngày càng được quan tâm và phát triển cùng với các tôn giáo khác với phương châm "Tốt đời, đẹp đạo."

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Campuchia trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp cụ thể hóa hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, nhất là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 2/2026; đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực rà soát các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và thực hiện hiệu quả của kênh Chính phủ trong điều phối và triển khai hợp tác; tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm thông tin, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần ổn định xã hội, cùng phát triển; phối hợp chặt chẽ, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước…

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey 2026 của Campuchia, Phó Thủ tướng chúc Bộ trưởng và các thành viên trong Đoàn mạnh khỏe, chúc Đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết sẽ làm hết sức mình, phối hợp cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam triển khai hiệu quả thỏa thuận đã ký, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo./.

