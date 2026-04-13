Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền ấm áp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 300 sinh viên Lào, Campuchia cùng đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đón Tết Bunpimay và Chôl Chnăm Thmây trong không khí thân tình, thắt chặt tình hữu nghị ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trung Tuyến
Các đại biểu thực hiện nghi thức chúc mừng năm mới cổ truyền dân tộc Lào, Campuchia cùng các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tối 13/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt, chúc mừng sinh viên Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chôl Chnăm Thmây (Campuchia).

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng 300 sinh viên Lào, Campuchia dự buổi lễ.

ttxvn-lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-chuc-tet-co-truyen-sinh-vien-lao-campuchia2.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết cổ truyền dân tộc Lào, Campuchia đến các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đại biểu và sinh viên Lào, Campuchia.

Ông nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn ghi nhớ tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Qua các giai đoạn khó khăn, tình hữu nghị đó đã trở thành tài sản tinh thần quý báu, là nền tảng và động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

Lãnh đạo Thành phố ghi nhận, đánh giá cao việc sinh viên Lào, Campuchia lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là nơi học tập, nghiên cứu; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên quốc tế được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục, lao động sáng tạo của Thành phố.

ttxvn-lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-chuc-tet-co-truyen-sinh-vien-lao-campuchia3.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chúc mừng năm mới cổ truyền dân tộc Lào, Campuchia cùng các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong giai đoạn phát triển mới, sinh viên Lào và Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ ba nước, qua đó củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Thành phố đã tham gia nghi thức buộc chỉ cổ tay, té nước chúc phúc theo phong tục năm mới của Lào, Campuchia; đồng thời giao lưu văn nghệ, thưởng thức ẩm thực truyền thống cùng sinh viên hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
