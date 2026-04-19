Tôn vinh tiếng Việt: Bồi đắp cội nguồn cho thế hệ trẻ người Việt tại Canada

Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) đã chính thức ra mắt Nhóm Tuổi trẻ Việt (Viet Youth Readiness Hub), đồng thời khai mạc Lớp tiếng Việt cộng đồng cho trẻ em và giới thiệu Tủ sách tiếng Việt tại Canada.



Chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên mà còn góp phần tạo thêm một không gian gìn giữ tiếng Việt, bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt trong môi trường đa văn hóa.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, người sáng lập CVCEC Phan Thị Quỳnh Trang cho biết số lượng người Việt tại Toronto nói riêng và Canada nói chung đang tăng lên đáng kể.

Nhưng cùng với quá trình hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại, một thực tế đặt ra là nhiều trẻ em thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba chủ yếu chỉ sử dụng tiếng Việt trong phạm vi gia đình, thậm chí có em rất ít cơ hội giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ ngoài đời sống thường ngày.

Nếu không có thêm những lớp học, không gian sinh hoạt hay các hoạt động cộng đồng phù hợp, nguy cơ đứt gãy về ngôn ngữ và bản sắc văn hóa là điều có thể xảy ra.



Có lẽ từ những trăn trở này mà CVCEC đã xây dựng và cho ra mắt Nhóm Tuổi trẻ Việt như một nền tảng kết nối, hỗ trợ và trao quyền cho thanh niên gốc Việt Nam Canada.

Nhóm này sẽ hướng tới trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các chương trình xã hội, giáo dục di sản và thúc đẩy giao lưu, hội nhập của giới trẻ Việt Nam ở Canada.

Hoạt động ra mắt của nhóm này là việc tổ chức Lớp tiếng Việt cộng đồng dành cho trẻ em Việt kiều từ 4-6 tuổi và giới thiệu Tủ sách tiếng Việt tại Canada.



Với chủ đề gắn với Giỗ tổ Hùng Vương, các bài học tiếng Việt trong buổi đầu tiên này đã được chuyển tải thật đơn giản, dễ hiểu và gần gũi với các em nhỏ, giúp các em tiếp cận một cách tự nhiên, vui vẻ và phù hợp với lứa tuổi.



Chủ tịch Nhóm Tuổi trẻ Việt Lê Phan Khánh An cho biết thông qua chương trình lần này, ban tổ chức mong muốn các em và phụ huynh có thể hiểu và trân trọng truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn và nhớ về cội nguồn.

Chương trình sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt và tạo nền tảng ban đầu để các em tiếp tục gắn bó với ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam trong những năm sau này.



Nỗ lực gìn giữ tiếng Việt chính là sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong gia đình và cộng đồng người Việt xa quê. Khi trẻ em biết tiếng Việt, các em sẽ có thêm cơ hội gần gũi với ông bà, cha mẹ, với ký ức gia đình, với phong tục, tập quán và nền tảng tinh thần của dân tộc.

Việc gắn dạy tiếng Việt với các ngày lễ truyền thống sẽ giúp ngôn ngữ đi liền với văn hóa và ký ức cộng đồng, để tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nơi chuyên chở lịch sử, tâm thức và tình cảm dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đây cũng là một hình thức ngoại giao văn hóa từ cơ sở, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua chính thế hệ trẻ gốc Việt.



Phản hồi từ phụ huynh cùng tham gia chương trình lớp học cho thấy hoạt động này bước đầu đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực.

Chị Phạm Dung, phụ huynh có con tham dự buổi học, chia sẻ rất vui vì con đã có được cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt thông qua các hoạt động cùng bạn bè và hình ảnh trực quan.

Cách tổ chức như vậy giúp trẻ tiếp cận tiếng Việt dễ hơn, nhớ lâu hơn và gợi lại cảm giác thân thuộc như những ngày đi học thuở nhỏ.



Anh Nguyễn Minh thì bày tỏ mong muốn ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì thêm nhiều chương trình cho thiếu nhi vào các dịp lễ truyền thống như Tết Thiếu nhi, Trung Thu hay Tết Nguyên đán.

Theo anh, những hoạt động như vậy sẽ tạo thêm sân chơi bổ ích cho trẻ, đồng thời giúp các em hiểu văn hóa Việt Nam không chỉ qua lời kể mà còn bằng chính trải nghiệm của mình.



Bà Trịnh Thị Hằng, một phụ huynh lớn tuổi, cho rằng việc tổ chức hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương cho trẻ em sinh ra tại Canada rất có ý nghĩa. Khi các em được tiếp cận với những hình ảnh gần gũi như bánh chưng, bánh dày, lễ hội và câu chuyện về cội nguồn dân tộc, các em sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của các lễ lớn của Việt Nam, từ đó có thêm tình yêu quê hương, đất nước.



Từ một lớp học nhỏ, một tủ sách mới ra mắt và một nhóm thanh niên vừa chính thức khởi động, CVCEC và Nhóm Tuổi trẻ Việt đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một hành trình dài hơn: hành trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và giúp thế hệ trẻ Việt Nam tại Canada lớn lên với đầy đủ cả năng lực hội nhập lẫn ý thức về cội nguồn của mình./.

Kiều bào Nhật Bản 'hiến kế' giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết việc giữ gìn tiếng Việt được lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại, đồng thời đề nghị chính quyền sở tại hỗ trợ không gian sinh hoạt, địa điểm học tập.