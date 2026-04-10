Thu hút nguồn lực của kiều bào để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 10/4, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2028.

Thông qua các hoạt động phối hợp trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, hai bên tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy lòng yêu nước, tình dân tộc và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước theo hướng bền vững, phù hợp yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường công tác phát huy nguồn lực kiều bào, trong đó chú trọng đa dạng hóa các hình thức vận động thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời phát huy hiệu quả sáng kiến, ý kiến đóng góp của chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; phát huy hơn nữa vai trò của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy mạng lưới kiều bào nhằm mở rộng thị trường, quảng bá, xuất khẩu sản phẩm chủ lực, thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, khoảng 3 triệu người có liên hệ với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lực lượng ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, với nhiều cá nhân thành đạt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hóa.

Thời gian qua, kiều bào đã có những đóng góp thiết thực cho Thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều phương diện: từ đầu tư, kinh doanh, chuyển giao tri thức, đến quảng bá hình ảnh đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định việc ký kết chương trình phối hợp là bước cụ thể hóa quan trọng, tạo cơ sở để công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính-kinh tế-khoa học công nghệ của khu vực, đồng thời là điểm hội tụ trí tuệ và tình cảm của kiều bào trên toàn thế giới.

Nguồn lực kiều bào ngày càng được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là nguồn kiều hối, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng và đầu tư, tăng nguồn cung ngoại tệ cho đất nước.

Năm 2025, kiều hối về Việt Nam ghi nhận mức kỷ lục mới, ước đạt gần 18 tỷ USD trên cả nước, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn phân nửa, với khoảng 10,3 tỷ USD./.

