Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 17/4, “Nhân dân Nhật báo” - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài xã luận với tiêu đề “Dẫn dắt việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào làn đường cao tốc phát triển nhanh chóng” - khẳng định cho dù tình hình quốc tế có thay đổi thế nào, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.



Theo bài viết, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Hai bên đã có cuộc trao đổi dài và sâu rộng về các vấn đề chiến lược và bao quát cùng quan tâm, đạt được nhiều đồng thuận mới quan trọng. Sự lãnh đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước đã thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam đi vào làn đường cao tốc phát triển nhanh chóng.



Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa và là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng và hai nước đã có nhiều cuộc gặp gỡ trực tiếp, thể hiện đầy đủ tình hữu nghị sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam như “đồng chí anh em.”

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là đặc điểm cốt yếu nhất và lợi thế lớn nhất của chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản là lợi ích chiến lược chung lớn nhất của hai Đảng.



Bài viết cho rằng thanh niên là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội, đồng thời là người kế thừa ngọn đuốc sự nghiệp của hai Đảng và hai nước.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập.”

Sự sắp xếp này thể hiện tầm quan trọng cao mà cả hai nước dành cho việc kế thừa dòng máu đỏ của thế hệ trẻ, nhằm tập hợp sức mạnh tuổi trẻ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của cả hai nước và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc và Việt Nam đang cùng nhau nỗ lực hướng đến hiện đại hóa, mang lại lợi ích to lớn hơn cho người dân hai nước.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã di chuyển bằng đường sắt cao tốc, trực tiếp cảm nhận nhịp đập của sự phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.

Trong hơn 20 năm liên tiếp, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và lớn thứ tư trên toàn cầu.

Hai bên đã hình thành mối quan hệ kinh tế-thương mại gắn bó sâu sắc và chia sẻ nhiều lợi ích chung.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh và khai thác nguồn nhân lực.



Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc, sự hợp tác của hai nước trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa to lớn đối với việc duy trì hòa bình và phát triển khu vực và toàn cầu.

Trong thời gian gần đây, chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, toàn cầu hóa kinh tế đang gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của tất cả các quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc và Việt Nam đã cùng nhau lựa chọn hợp tác mở, cùng nhau phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, cam kết duy trì hệ thống thương mại tự do toàn cầu và sự ổn định, thông suốt của chuỗi cung ứng và công nghiệp, điều này sẽ giúp tạo ra một môi trường quốc tế tốt hơn cho sự phát triển của mỗi bên.



Bài viết kết luận, cho dù tình hình quốc tế có thay đổi thế nào, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Trung Quốc sẵn sàng giữ vững nguyện vọng ban đầu và duy trì tình hữu nghị với Việt Nam, cùng nhau đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao, phù hợp với mục tiêu tổng thể “6 hơn”; đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược quan trọng ở cấp độ cao hơn./.

32 văn kiện hợp tác được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học công nghệ...