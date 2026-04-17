Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 -17/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung phỏng vấn:

- Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026 đã thành công tốt đẹp. Xin Bộ trưởng cho biết các hoạt động nổi bật của đoàn và các kết quả chính, điểm nhấn của chuyến thăm?

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ ngày 14 đến ngày 17/4/2026.

Đây là chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Nhà nước trên cơ sở thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm được hai bên xác định là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung trong năm 2026 khi hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội XIV của Đảng ta đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045; và năm nay là năm đầu tiên Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15. Chuyến thăm cũng chuyển tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều hoạt động quan trọng, đa dạng, thể hiện tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai Đảng, hai nước, cũng như mong muốn chung của cả hai bên trong việc nâng tầm kết nối chiến lược để quan hệ Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hai Đảng, hai nước, cũng như nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiến hành cuộc hội đàm quan trọng trao đổi chiến lược sâu sắc và cùng nhau chứng kiến ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực; có các cuộc hội kiến, tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và rất nhiều hoạt động đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng khác như gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, thăm Khu mới Hùng An thuộc tỉnh Hà Bắc là điển hình đô thị hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc...

Sau khi kết thúc các hoạt động tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đã đến thăm Quảng Tây đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Quảng Tây về nước sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước. Cùng việc tham dự một số hoạt động chính thức với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp gỡ, trao đổi thân mật với Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình; thăm một số cơ sở giáo dục, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu tại Bắc Kinh và Quảng Tây, qua đó thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã cùng đồng chí đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì cuộc gặp giữa đại diện hai Bộ Chính trị. Nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương là lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc thực chất với các đối tác Trung Quốc để triển khai ngay các thỏa thuận cấp cao.

Chuyến thăm đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc, thể hiện nổi bật ở một số điểm chính sau:

Thứ nhất, hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất hai Đảng, hai nước trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đối với quan hệ Việt-Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, mong muốn đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới.

Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; Trung Quốc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với thiếu nhi Trung Quốc tại Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Nhà nước; đón Đoàn với nghi thức ở mức cao nhất, trọng thị và hết sức nồng hậu, với nhiều biệt lệ.

Dư luận hai nước và quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá rất tích cực về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Thứ hai, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi chân tình, sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình quốc tế, khu vực và trao đổi toàn diện về quan hệ song phương, đạt được những nhận thức chung quan trọng, đề ra những phương hướng lớn cho thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tranh thủ thế mạnh của mỗi bên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề xuất những biện pháp hết sức cụ thể nhằm tạo sự kết nối chặt chẽ trên các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch...; hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực mới mà Việt Nam đang có nhu cầu và Trung Quốc có thế mạnh trong giai đoạn tới.

Thứ ba, qua trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí và đạt những nhận thức chung quan trọng đối với định hướng phát triển quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới. Theo đó, về chính trị, trên cơ sở sự coi trọng và tin tưởng lẫn nhau, hai bên nhất trí ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội-Nhân Đại, Mặt trận Tổ quốc-Chính hiệp toàn quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hai bên nhất trí việc kết nối 2 nền kinh tế; thúc đẩy các biện pháp thiết thực phát triển thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt, tạo điều kiện thông quan đối với các mặt hàng xuất khẩu hai nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thứ tư, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, tạo thêm cơ sở quan trọng, tạo thêm các điều kiện thuận lợi cho việc củng cố môi trường hoà bình, ổn định của mỗi nước.

Nhìn chung, chuyến thăm vừa là sự khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn, mật thiết giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong nhiều giai đoạn cách mạng được các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, vừa khẳng định quyết tâm và đề ra tầm nhìn, định hướng tổng thể của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, đưa mối quan hệ quan trọng này ngày càng đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu và mong muốn của nhân dân hai nước trong kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Xin Bộ trưởng cho biết phương hướng tới đây của chúng ta trong việc phát huy các thành quả và ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc?

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc đã thành công rất tốt đẹp, đạt những thành quả phong phú, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như việc đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới.

Trong thời gian tới, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước sẽ quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể việc triển khai các thành quả quan trọng đó.

Các ban, bộ ngành và địa phương sẽ quán triệt sâu sắc những nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tích cực thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh hợp tác thực chất theo hướng lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu.

Lễ ký Công thư Dự án xây mới cơ sở 2 giai đoạn 1 Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc giữa Bộ Y tế Việt Nam và Tổng Cục hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước hết, cần thông tin đầy đủ với những phương thức, cách thức phù hợp đến các bộ, ban, ngành và địa phương cũng như nhân dân về những kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt là việc tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên, giúp làm rõ thêm về sự kết nối chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư, logistics... Các dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ cao tốc, logistics và cửa khẩu thông minh sẽ được ưu tiên triển khai nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng.

Hai là, các bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp cũng trên cơ sở đó xây dựng những kế hoạch triển khai, kế hoạch hành động hoặc có những biện pháp rất cụ thể để tranh thủ và phát huy tiềm năng của hợp tác giữa hai nước trong từng lĩnh vực.

Ba là, hai bên cần tiếp tục phối hợp, trao đổi chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Trong trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, phía Trung Quốc sẵn sàng xây dựng các kế hoạch, các biện pháp cụ thể để phối hợp với chúng ta trong triển khai các thỏa thuận đã được ký kết.

- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

