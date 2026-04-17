Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam có ý nghĩa quan trọng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam Vũ Hồ về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm cũng như tiềm năng hợp tác song phương trong giai đoạn mới.



- Xin Đại sứ cho biết chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung có ý nghĩa thế nào đối với nội hàm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn mới?



Đại sứ Vũ Hồ: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn.



Việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.



Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 90 tỷ USD; đồng thời là một trong những đối tác thương mại lớn nhất, với kim ngạch hai chiều năm 2025 ước đạt khoảng 88 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2024.



Trong bối cảnh đó, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn.

Đây là cơ hội để hai nước đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế. Có thể khái quát tinh thần của giai đoạn mới là: tin cậy cao hơn, hợp tác sâu hơn và gắn kết bền hơn.



- Trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị khu vực đang biến động mạnh, theo Đại sứ, chuyến thăm lần này lãnh đạo hai nước sẽ tập trung vào những ưu tiên chiến lược nào hoặc có thể tạo ra những cơ chế cụ thể nào để nâng cấp hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, bán dẫn, năng lượng sạch và hạ tầng thông minh?



Đại sứ Vũ Hồ: Trong bối cảnh môi trường khu vực và toàn cầu đang biến động nhanh, mạnh và sâu, tôi cho rằng lãnh đạo hai nước sẽ tập trung vào ba hướng ưu tiên lớn. Đó là:



Thứ nhất, nâng cấp hợp tác kinh tế theo hướng chất lượng, cân bằng và bền vững hơn, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030.



Thứ hai là liên kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, công nghệ số, dữ liệu, pin và năng lượng sạch.



Thứ ba là kết nối chặt chẽ giữa đầu tư-đổi mới sáng tạo-đào tạo nhân lực, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị và đồng thời mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc.



Đáng chú ý, hợp tác khoa học-công nghệ, động lực trung tâm, với trọng tâm là nghiên cứu - phát triển chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng thông minh.



- Theo Đại sứ, giao lưu nhân dân và hợp tác nguồn nhân lực sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc duy trì động lực và phát triển bền vững mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong tương lai?



Đại sứ Vũ Hồ: Giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững nhất của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Với khoảng 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc đông đảo tại Việt Nam, hai nước đã hình thành một mạng lưới kết nối xã hội rất sâu sắc và thực chất.



Trong giai đoạn mới, khi hợp tác chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, yếu tố con người sẽ càng trở nên quyết định. Hai nước cần coi hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng và logistics - là một trụ cột chiến lược.



Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng như một “cầu nối mềm,” góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và đồng cảm giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ phát triển lâu dài.



- Xin Đại sứ cho biết Việt Nam và Hàn Quốc có thể phối hợp như thế nào để phát huy vai trò trong các cấu trúc khu vực như ASEAN và các sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?



Đại sứ Vũ Hồ: Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lợi ích và tầm nhìn đối với một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.



Hai nước có thể tăng cường phối hợp trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Cụ thể, hai bên có thể cùng triển khai các dự án về kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng bền vững; đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế như ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).



Quan trọng hơn, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng đóng góp định hình một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, qua đó không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi nước mà còn góp phần vào ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

