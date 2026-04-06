Các tập đoàn lớn Hàn Quốc dự kiến thăm Ấn Độ và Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc dự kiến sẽ thăm Ấn Độ và Việt Nam trong tháng 4/2026 nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, trong bối cảnh gia tăng bất ổn từ Trung Đông và xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu.

Theo các quan chức ngành công nghiệp ngày 6/4, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã thành lập các phái đoàn doanh nghiệp riêng rẽ, mỗi đoàn gồm khoảng 200 công ty, để tham gia các diễn đàn kinh doanh với đối tác địa phương.



Dự kiến, Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Euisun và Chủ tịch LG Group Koo Kwang Mo sẽ tham gia đoàn thăm Ấn Độ - thị trường được đánh giá có ý nghĩa chiến lược nhờ quy mô dân số lớn và tốc độ tăng trưởng cao. Đây cũng là trung tâm sản xuất quan trọng của các tập đoàn điện tử và ôtô Hàn Quốc.

Hiện Samsung Electronics vận hành các cơ sở sản xuất tại Noida và Tamil Nadu, đồng thời đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất ngoài Hàn Quốc tại đây.

LG Electronics cũng duy trì các nhà máy tại Noida và Pune, đồng thời xây dựng thêm cơ sở tại Sri City, coi Ấn Độ là trụ cột trong chiến lược “Global South.”

Trong khi đó, Hyundai Motor đang mở rộng công suất sản xuất tại Pune lên 1 triệu xe/năm.

Đối với Việt Nam, phái đoàn dự kiến có sự tham gia của các lãnh đạo trên cùng Chủ tịch SK Group Chey Tae Won. SK Innovation hiện triển khai dự án năng lượng quy mô 2,3 tỷ USD, bao gồm nhà máy điện khí và kho cảng LNG.

Việt Nam tiếp tục là cứ điểm sản xuất toàn cầu quan trọng, khi Samsung Electronics sản xuất gần một nửa lượng điện thoại thông minh toàn cầu tại đây, trong khi các công ty như LG Display và LG Innotek cũng duy trì mạng lưới sản xuất lớn.

Giới phân tích nhận định, Ấn Độ và Việt Nam đang nổi lên như các điểm đến chiến lược giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro từ biến động địa chính trị, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác địa phương trong giai đoạn tới./.

