Vietnam Airlines tối ưu hóa lợi nhuận, chủ động trước biến động nhiên liệu

Trước bối cảnh xung đột quân sự Trung Đông làm giá nhiên liệu “leo thang” kéo theo các chi phí tăng mạnh, với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia (Vietnam Airlines), Hãng đặt mục tiêu không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao sức chống chịu khủng hoảng mà còn bảo đảm giữ mạch máu lưu thông của nền kinh tế.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Giỗ Tổ và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã có kế hoạch cung ứng 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

“Việc tăng tải tập trung trên các chặng có nhu cầu lớn giữa các trung tâm kinh tế và các điểm đến du lịch, gồm hơn 3.800 chuyến bay nội địa, tương ứng với 730.000 ghế và gần 1.700 chuyến bay quốc tế, tương ứng với gần 390.000 ghế,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Khác với thông lệ hằng năm, việc tăng chuyến phục vụ cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, khi xung đột tại Trung Đông gây ra cú sốc lớn về giá nhiên liệu, đồng thời kéo theo nguy cơ suy giảm nhu cầu trên quy mô toàn cầu. Ngành hàng không thế giới vì vậy đang đối mặt với một chu kỳ bất định mới.

Theo ước tính của Financial Times, chỉ trong vòng ba tuần kể từ khi xung đột bùng phát, vốn hóa của 20 hãng hàng không lớn nhất thế giới đã giảm hơn 50 tỷ USD, triển vọng ngành tiếp tục chịu áp lực nếu căng thẳng chưa sớm hạ nhiệt.

Tại Việt Nam, tác động từ biến động giá nhiên liệu truyền dẫn nhanh và trực tiếp đến các hãng hàng không. Theo Cục Hàng không Việt Nam, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí khai thác.

Trong khi đó, giá nhiên liệu bay Jet A-1 đã tăng vọt lên mức trung bình khoảng 190 USD/thùng, có thời điểm chạm ngưỡng 242 USD/thùng, cao gấp nhiều lần so với mức giá khoảng 85 USD/thùng được xây dựng trong kế hoạch khai thác năm 2026.

Cùng với xu hướng suy giảm sức mua và chi phí vận hành gia tăng, biên lợi nhuận của các hãng hàng không bị thu hẹp nhanh chóng. Thực tế này khiến việc duy trì hoạt động khai thác trở thành thách thức lớn, khi càng tăng chuyến có thể càng gia tăng thua lỗ, buộc các hãng phải tính đến các kịch bản duy trì lịch bay tối thiểu trong trường hợp chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn.

Máy bay của Vietnam Airlines chuẩn bị hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho rằng bài toán đặt ra đối với Vietnam Airlines không chỉ là lợi nhuận, mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn vận hành của toàn bộ hệ sinh thái hàng không, duy trì kết nối, góp phần giữ vững dòng chảy giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước trong mọi hoàn cảnh.

“Điều này đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn, không chỉ dừng ở tối ưu chi phí hay tối đa hóa lợi nhuận, mà phải hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm giữ ‘mạch máu’ lưu thông của nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng,” ông Hà khẳng định.

Đối với Vietnam Airlines, thách thức không nằm ở việc lựa chọn ưu tiên đơn lẻ, mà là khả năng giữ cân bằng giữa nhiều yếu tố gồm: dòng tiền, mạng bay, thị phần và chi phí. Việc duy trì sự gắn kết của người lao động được xác định là yếu tố then chốt, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, củng cố sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong dài hạn.

Xây dựng và kích hoạt các kịch bản ứng phó

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh phương thức điều hành theo hướng duy trì vận hành trong biến động, xây dựng và kích hoạt các kịch bản ứng phó tương ứng với từng cấp độ diễn biến của thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giữ thế chủ động, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực từ những cú sốc bên ngoài.

Hãng tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng và đối tác thương mại nhằm bảo đảm thanh khoản, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý. Trong nội bộ, Ban lãnh đạo thường xuyên rà soát từng phương án khai thác, từng cấu phần chi phí, kịp thời nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn. Nhờ đó, trong thời gian qua, Vietnam Airlines đã tiết kiệm được khoảng 1.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Vietnam Airlines chủ động đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động bay không bị gián đoạn.

Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh phương thức điều hành theo hướng duy trì vận hành trong biến động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn nhận, sự phát triển của Hãng gắn liền với nhiệm vụ duy trì kết nối, bảo đảm dòng chảy giao thương, du lịch, đầu tư và đối ngoại của đất nước, Vietnam Airlines tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, coi đây vừa là thách thức, vừa là cam kết trách nhiệm đối với nền kinh tế, triển khai đúng như Nghị quyết số 79-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 6/1/2026 tập trung vào việc phát triển kinh tế Nhà nước, khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt, ổn định vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh rủi ro còn kéo dài và khó lường, Vietnam Airlines kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành theo hướng linh hoạt hơn, bám sát diễn biến thị trường quốc tế, tạo dư địa để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kịp thời; đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, xây dựng các phương án dự phòng khi xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng, qua đó giảm thiểu rủi ro cho toàn ngành; các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cũng cần được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, không chỉ giúp doanh nghiệp “trụ vững” mà còn tạo điều kiện phục hồi và đầu tư cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.

Nghị quyết số 79-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 6/1/2026 đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong của kinh tế nhà nước trong các ngành then chốt; dẫn dắt các thành phần kinh tế cùng phát triển; góp phần đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nông nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045.

Vietnam Airlines xây dựng kịch bản điều hành trước biến động giá nhiên liệu Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt.