Doanh nghiệp Đức tăng đầu tư tại Mỹ để ứng phó chính sách thuế quan

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức có kế hoạch tăng đầu tư tại Mỹ, bất chấp triển vọng kinh tế kém tích cực và các rào cản thương mại đang trở thành rủi ro kinh doanh lớn nhất đối với các công ty Đức hoạt động tại thị trường này.

Theo kết quả khảo sát do Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) công bố ngày 15/5, với sự tham gia của hơn 4.500 doanh nghiệp, 41% doanh nghiệp Đức có cơ sở tại Mỹ cho biết muốn mở rộng sự hiện diện tại đây, tăng mạnh so với mức 26% trong cuộc khảo sát năm 2024. Bên cạnh đó, 35% doanh nghiệp dự kiến tăng nhân sự, trong khi chỉ 10% có kế hoạch cắt giảm lao động, thấp hơn mức 19% trước đó.

Trưởng bộ phận kinh tế đối ngoại của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, ông Volker Treier, nhận định chính sách thuế quan của Mỹ đã tạo tác động sâu rộng tới dòng đầu tư và thương mại toàn cầu.

Ông nói: “Chính sách thuế quan của Mỹ từ lâu đã hoạt động như một chương trình tái định hướng toàn cầu đối với các dòng đầu tư và thương mại.” Theo ông, các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự ổn định và khả năng lập kế hoạch trong môi trường kinh doanh ngày càng khó đoán định.

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức cho biết các rào cản thương mại hiện được xem là rủi ro lớn nhất đối với doanh nghiệp Đức tại Mỹ. Trước chi phí nhập khẩu tăng, 68% doanh nghiệp phản ứng bằng cách tăng giá bán, trong khi 40% tăng cường định hướng vào chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất tại chỗ. Ngoài ra, 15% doanh nghiệp muốn đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nhằm giảm nguy cơ sụt giảm doanh thu.

Trên phạm vi toàn cầu, hơn một nửa số doanh nghiệp Đức có hoạt động kinh doanh với Mỹ đã có điều chỉnh trước chính sách thương mại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc áp mức thuế nhập khẩu 15% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, 15% doanh nghiệp chuyển hướng sang các thị trường mới, 14% cắt giảm hoạt động kinh doanh tại Mỹ, trong khi 18% tập trung mạnh hơn vào các thị trường truyền thống hoặc thị trường nội địa. Xu hướng này đặc biệt rõ trong các doanh nghiệp Đức tại Trung Quốc, Nam Phi và một số khu vực của châu Á.

Tuy nhiên, một số quốc gia có quan hệ thương mại chặt chẽ với Mỹ, như Mexico và Argentina, lại có thể hưởng lợi từ các cơ hội kinh doanh mới. Ông Treier cho rằng xét tổng thể, thị trường Mỹ đã trở nên kém hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp Đức do chính sách thương mại, đặc biệt đối với các nhà xuất khẩu. Tác động này không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ, mà còn ảnh hưởng tới các công ty đã hoạt động tại Mỹ nhưng vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh chi phí thương mại gia tăng, các doanh nghiệp Đức cũng đối mặt gánh nặng hành chính lớn hơn. 59% doanh nghiệp cho biết phải chịu thêm áp lực do thủ tục hải quan, chứng nhận xuất xứ và các quy định tuân thủ. 9% đã phải tuyển thêm nhân sự hoặc thuê tư vấn bên ngoài để xử lý các yêu cầu này.

Ông Treier nhận định: “Mỹ thường xuyên cáo buộc châu Âu quản lý quá mức nhưng chính họ lại đang đẩy gánh nặng quan liêu tăng mạnh bằng chính sách thuế quan. Đối với doanh nghiệp hoạt động quốc tế, thương mại vì vậy không trở nên dễ dự báo hơn, mà ngày càng phức tạp, tốn kém và dễ phát sinh sai sót hơn"./.

