Ba Lan nằm trong nhóm môi trường kinh doanh phức tạp nhất châu Âu

Theo báo cáo Chỉ số Độ phức tạp Kinh doanh Toàn cầu TMF 2026, Ba Lan đứng thứ sáu tại châu Âu và thứ 19 thế giới trong số những quốc gia có môi trường kinh doanh khó khăn nhất.

Dù thứ hạng đã cải thiện nhẹ so với năm trước, các doanh nghiệp tại Ba Lan vẫn phải đối mặt với thủ tục hành chính phức tạp và gánh nặng quy định lớn.

Báo cáo của Tập đoàn TMF, có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, đánh giá 81 quốc gia dựa trên 292 tiêu chí liên quan đến kế toán, thuế, luật lao động và quản trị doanh nghiệp.

Trong khu vực châu Âu, Ba Lan được đánh giá khó kinh doanh hơn Đức và Cộng hòa Séc, nhưng vẫn thuận lợi hơn Hy Lạp, Pháp, Italy, Bỉ và Ukraine.

Theo TMF, sự cải thiện của Ba Lan chủ yếu đến từ quá trình số hóa thủ tục hành chính và các nỗ lực đơn giản hóa quy định của chính phủ.

Bà Joanna Romańczuk, Giám đốc khu vực Bắc Âu của TMF, cho biết Ba Lan đạt tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực số hóa, đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư nhờ hạ tầng hậu cần và vị trí là trung tâm sản xuất gần các thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhiều rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm yêu cầu hồ sơ bằng tiếng Ba Lan, quy trình đăng ký phức tạp và các thủ tục kiểm tra chống rửa tiền kéo dài.

Ngoài ra, việc thay đổi pháp lý thường xuyên, thời gian triển khai ngắn cùng hệ thống thuế, tiền lương và bảo hiểm xã hội phức tạp tiếp tục tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp hoạt động tại Ba Lan./.

Thông điệp Năm mới 2026: Năm tăng tốc của Ba Lan Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẽ tập trung vào việc mở rộng năng lượng tái tạo, kế hoạch xây dựng điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, năm 2026 sẽ là năm "chinh phục nhanh chóng Biển Baltic” của Ba Lan.

​