Thông điệp Năm mới 2026: Năm tăng tốc của Ba Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Châu Âu, trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk điểm lại những kết quả nổi bật mà Ba Lan đạt được trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và xã hội trong năm 2025 đồng thời cam kết năm 2026 sẽ là năm tăng tốc, chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn và việc xây dựng "đội quân mạnh nhất châu Âu."

Trong đoạn video dài khoảng hai phút đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ba Lan bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu của đất nước.

Theo ông Tusk, việc tăng cường kiểm soát biên giới phía Đông và thực hiện chính sách tị nạn chặt chẽ, có trách nhiệm, đã giúp số vụ vượt biên trái phép vào Ba Lan giảm hơn 90%. Ông nhấn mạnh cách tiếp cận này có thể trở thành hình mẫu cho các nước châu Âu.

Về quốc phòng, Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan đang đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội, hướng tới xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại quy mô lớn trong EU, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các thách thức từ phía Đông. Ông cũng đề cập chính sách phòng, chống tội phạm nghiêm khắc, khẳng định chính quyền đủ khả năng đối phó với các hoạt động phá hoại, kể cả những vụ việc bị cho là có yếu tố nước ngoài.

Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, Thủ tướng Ba Lan dẫn chứng một số chỉ số tích cực, trong đó có việc GDP vượt mốc 1.000 tỷ USD, thu nhập bình quân tăng gần 10% và lạm phát giảm mạnh. Vạch ra các ưu tiên của mình cho năm 2026, ông cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng lớn và tiếp tục thúc đẩy chương trình “tái Ba Lan hóa” và xây dựng lại ngành công nghiệp. Ông cũng cam kết sẽ áp dụng quy tắc “ưu tiên Ba Lan” nghiêm ngặt trong đấu thầu công.

Bên cạnh đó, ông Tusk tái khẳng định sự ủng hộ của Ba Lan đối với Ukraine và nhấn mạnh vai trò của Ba Lan như một trung tâm hậu cần quan trọng kết nối châu Âu, với hạ tầng giao thông phát triển nhanh.

Thủ tướng cũng đề cập “cuộc cách mạng năng lượng” tại Ba Lan, trong đó có việc mở rộng năng lượng tái tạo và các kế hoạch xây dựng điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, tuyên bố đây sẽ là năm "chinh phục nhanh chóng Biển Baltic” của Ba Lan./.

Các nước trên thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026 Người dân ở các quốc gia trên thế giới hân hoan đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, ấm no và hạnh phúc.