Các bên gia tăng nỗ lực ngoại giao tìm giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

Các hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine – Nga tiếp tục được tiến hành khẩn trương, với hàng loạt tuyên bố và sáng kiến nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.



Ngày 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước đồng minh của Kiev tại Pháp vào ngày 6/1/2026.

Để chuẩn bị cho hội nghị trên, các cố vấn an ninh của những nước ủng hộ Ukraine dự kiến sẽ nhóm họp trước tại Kiev vào ngày 3/1 nhằm rà soát tài liệu và thống nhất các nội dung trước khi trình lên cấp lãnh đạo.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng có thể tiếp tục đối thoại với các đối tác châu Âu và Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh.



Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thảo luận với Washington về khả năng Mỹ triển khai binh sĩ trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột và không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào.



Liên quan đến căng thẳng gần đây, Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Zelensky khẳng định không có bằng chứng xác thực cho thấy sự liên quan của Ukraine.



Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo một vòng tham vấn mới theo “định dạng Berlin” sẽ diễn ra giữa đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Canada, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine. Ông nhấn mạnh nhu cầu về “sự minh bạch và trung thực từ tất cả các bên.”



Trong khi đó, Moskva cho rằng đối thoại giữa Nga và EU “chưa chấm dứt vĩnh viễn”. Trả lời báo Izvestia ngày 30/12, ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng không nên coi quan hệ Nga – EU là hoàn toàn bế tắc. Theo ông, cơ hội đối thoại có thể mở ra trong tương lai, khi nhiệm kỳ của Ủy ban châu Âu hiện nay kết thúc và một cơ cấu lãnh đạo mới được hình thành.



Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga – EU tiếp tục căng thẳng liên quan đến xung đột tại Ukraine và các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, song Moskva vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại trong tương lai.



Giới quan sát nhận định chuỗi động thái ngoại giao dồn dập cho thấy các bên đang tìm kiếm dư địa mới cho đối thoại, dù bất đồng lớn và giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn./.