Nga công bố video UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin

Theo AFP và RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/12 đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh một thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn hạ mà Moskva cáo buộc Ukraine điều khiển nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Tây Bắc nước Nga trong tuần này.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một binh sỹ cho biết sau khi phân tích xác của những UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin, họ phát hiện một trong những thiết bị này đây là biến thể của dòng UAV Chaklun-V mang theo đầu nổ có sức công phá lớn nặng 6kg.

Video được quay trong đêm, cho thấy xác UAV hư hại nằm trên tuyết giữa một khu rừng.

Nga khẳng định vụ tấn công được "lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện theo từng giai đoạn," dù không tiết lộ ông Putin có mặt tại dinh thự vào thời điểm đó hay không.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ukraine đã điều khiển tổng cộng 91 UAV trong đêm 28 đến rạng sáng 29/12 để triển khai một cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại vùng Novgorod, song toàn bộ số thiết bị này đều đã bị các phương tiện phòng thủ của Nga bắn hạ./.

