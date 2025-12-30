Ba Lan viện trợ 7 tấn hàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 28/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đã diễn ra lễ tiếp nhận lô hàng viện trợ nhân đạo từ Chính phủ Ba Lan nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp nhận lô hàng có ông Mirosław Adamczyk, Đại biện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam; ông Rafael Jose De Bustamante Tello, Tham tán Công sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam; cùng ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Lô hàng viện trợ bao gồm các vật dụng thiết yếu như chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống. Những mặt hàng này có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải khẳng định đây là một nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ và người dân Ba Lan, thể hiện tinh thần nhân văn và tình hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Ông cũng nhấn mạnh rằng cử chỉ này càng thêm ý nghĩa khi năm nay hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thời gian qua, Chính phủ và người dân Ba Lan luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc vượt qua các khó khăn do thiên tai và dịch bệnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, Ba Lan là một trong những quốc gia EU đầu tiên viện trợ cho Việt Nam gần 1,4 triệu liều vaccine AstraZeneca và hơn 8 tấn thiết bị y tế trị giá khoảng 3,6 triệu USD./.

