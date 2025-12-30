Huế khánh thành ngôi nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung"

Ngày 30/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức tại thôn Đồng Xuân (xã Lộc An).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh chúc mừng các gia đình được hỗ trợ nhà ở, yên tâm an cư, đón mùa Xuân mới an vui, đầm ấm; đồng thời mong muốn các hộ dân tiếp tục phát huy ý chí tự lực, vươn lên lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Hoàng Hải Minh biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng, đơn vị liên quan; sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tạo nên nguồn lực quý báu, là những "viên gạch hồng" tạo niềm tin và hy vọng cho người dân trong lúc gian nan nhất.

Sau 25 ngày xây dựng, căn nhà mới có diện tích xây dựng 64m2 (gồm: 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh cùng một gác lửng) của ông Nguyễn Văn Đức được bàn giao kiên cố theo tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, tường cứng, mái cứng; phù hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình, bảo đảm an toàn, bền vững lâu dài cho gia đình.

Chị Nguyễn Thị E Ni (con gái ông Nguyễn Văn Đức) chia sẻ, trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 10/2025, nước dâng cao đã khiến ngôi nhà của gia đình bị sập, ông Đức bị ngã và đang điều trị tại bệnh viện.

Giữa lúc khó khăn nhất, gia đình chị rất vui mừng và hạnh phúc khi được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà mới. Trong quá trình thi công, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội đã làm việc khẩn trương, nhiệt tình không quản nắng mưa, giúp gia đình sớm có nơi ở ổn định, vững tâm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh (trái) kiểm tra căn nhà đầu tiên được khánh thành trong "Chiến dịch Quang Trung". (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, thực hiện phát động "Chiến dịch Quang Trung" của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã khẩn trương triển khai chiến dịch với tinh thần “Thần tốc-táo bạo-hiệu quả;” chạy đua với thời gian để xây dựng mới và sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân, mang lại mái ấm an cư cho đồng bào để kịp đón “Tết đoàn viên” trong ngôi nhà mới.

Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành sửa chữa 40/40 nhà; xây mới 2 nhà tại xã Lộc An. Ba ngôi nhà được xây mới khác tại xã Khe Tre cũng sắp hoàn thành, đạt trên 85%. Các lực lượng đang tập trung tổng lực triển khai và phấn đấu hoàn thành trước ngày 16/1/2026, đảm bảo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao./.

Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 15/1/2026 Sáng 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung sơ kết “Chiến dịch Quang Trung.”