Đà Nẵng hoàn thành sửa chữa 100% nhà bị hư hỏng do thiên tai

Với phương châm thần tốc, quyết thắng, sau một tháng thực hiện "Chiến dịch Quang Trung," thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác sửa chữa 100% căn nhà bị hư hỏng do thiên tai.

Theo báo cáo mới nhất do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký ngày 28/12/2025, toàn thành phố đã sửa chữa xong 361/361 nhà bị hư hỏng do thiên tai, đạt 100% (tăng 54 nhà so với báo cáo trước đó).

Toàn thành phố có 144 nhà bị sập đổ do lũ cuốn trôi, phải xây dựng lại. Hiện, toàn bộ số nhà này đã được khởi công và đang được thực hiện quyết liệt để hoàn thành. Trong đó, 19 nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại, đạt 13% khối lượng; còn 125 nhà đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trước thời hạn là ngày 31/1/2026.

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị trực tiếp thực hiện "Chiến dịch Quang Trung," thời gian qua, việc các xã miền núi có mưa nhiều, đường sá sạt lở khiến công tác xây dựng lại nhà cho người dân mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, các lực lượng đã triển khai nhiều giải pháp để “vượt nắng, thắng mưa," đảm bảo đúng tiến độ xây dựng nhà cho nhân dân. Đối với các vùng còn nguy cơ sạt lở, các địa phương đã chủ động triển khai phương án xây dựng nhà lắp ghép cho các gia đình bị chia cắt giao thông, chưa có đường vận chuyển vật liệu xây dựng. Song song với việc xây sửa nhà, các xã đã triển khai xây dựng ngay các khu tái định cư an toàn để đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân…

Trực tiếp chỉ huy các chiến sỹ thi công xây dựng nhà cho người dân tại xã Trà Leng, Trung tá Nguyễn Viết Bình (Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5-Điện Bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), cho biết để đạt tiến độ đề ra, toàn đội đã triển khai các giải pháp thi công trong mưa. Cụ thể, các cán bộ, chiến sỹ đã cơ động bê vác, dùng ròng rọc vận chuyển vật liệu vào các vùng bị sạt lở, không có đường giao thông; khi đào móng, xây tường, đổ bê tông phải căng bạt, dựng lều che mưa để đảm bảo chất lượng công trình. Khi tuyển chọn cán bộ, chiến sỹ đi thực hiện chiến dịch, đơn vị ưu tiên các đồng chí có kỹ năng, kinh nghiệm về xây dựng để đạt được chất lượng và tiến độ thần tốc mà "Chiến dịch Quang Trung" đã đề ra.

Một tháng qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tích cực phối hợp với chính quyền xã Nam Trà My để triển khai "Chiến dịch Quang Trung."

Theo Thiếu tá Trần Phước Hùng (Phó đội trưởng Khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng), đội đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà hư hỏng cho 8 hộ dân trên địa bàn xã. Thời gian qua, mưa lớn dài ngày nên đội phải triển khai giải pháp dựng cột, che bạt để xây dựng kịp tiến độ. Những lúc mưa lớn, đội tập trung lực lượng làm trong nhà, hoàn thiện các công đoạn sửa chữa, tô trát (vôi ve)...

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sỹ đã được học một số thao tác, kỹ năng xây dựng cơ bản; khi đến hiện trường tiếp tục học hỏi các thợ xây tại địa phương. Hiện, tất cả cán bộ, chiến sỹ đã có thể trực tiếp xây dựng đạt yêu cầu kỹ thuật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn, toàn xã có 15 căn nhà bị hư hỏng do thiên tai, trong đó có 8 căn bị sập hoàn toàn phải xây dựng lại. Nhờ sự phối hợp tích cực, thi công không quản nắng mưa của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương và nhân dân, "Chiến dịch Quang Trung" tại địa phương đã hoàn thành trên 80% khối lượng, dự kiến vượt tiến độ được giao./.

