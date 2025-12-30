Mở hướng nghề nuôi biển hiện đại, bền vững ở Nam Khánh Hòa

Nhằm thúc đẩy nghề nuôi biển ở khu vực phía Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tỉnh Khánh Hòa đã công bố Đề án Quản lý và Phát triển vùng nuôi biển khu vực Nam Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước khi hợp nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã ban hành Quyết định số 1752/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về phê duyệt Đề án quản lý và phát triển vùng nuôi biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi hợp nhất, trên cơ sở đề án đã được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã công bố Đề án trên. Cụ thể, đề án xác định phạm vi khu vực biển được quản lý và phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao thuộc vùng biển xã Vĩnh Hải hiện nay, với 2.043 ha và cấp mặt nước nuôi biển theo phân cụm; trong đó có 26 phân cụm có rạn san hô phải bảo tồn.

Đối tượng nuôi biển sẽ được tập trung vào nhóm có giá trị kinh tế cao như: cá mú, cá chẽm, cá chim vây vàng, cá hồng mỹ, cá bè vẫu, cá hồng, tôm hùm sao, tôm hùm bông…

Nghề nuôi biển đang được đầu tư phát triển tại vùng biển xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Thức ăn phục vụ nuôi biển được khuyến khích sử dụng 100% thức ăn công nghiệp, hạn chế và loại bỏ dần việc sử dụng nguồn cá tạp từ khai thác thủy sản, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường an toàn sinh học.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đề nghị, các địa phương, đơn vị triển khai đề án xuyên suốt dựa trên 3 trụ cột chính là: hiện đại hóa và đổi mới công nghệ nuôi; phát triển nuôi biển bền vững gắn với môi trường; gắn kết kinh tế với quốc phòng, góp phần đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm nuôi biển công nghệ cao của cả nước.

Để triển khai hiệu quả Đề án Quản lý và Phát triển vùng nuôi biển khu vực Nam Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thúc đẩy phát triển nuôi biển theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nuôi biển khu vực phía Nam, tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư thuê đất xây dựng cơ sở, thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản…/.

