Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác tăng cường đầu tư nuôi biển, phát triển bền vững

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều 8/8, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc Chun Jae-Soo, qua đó ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nghề cá với mục tiêu thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị hiện có giữa các bên trong lĩnh vực nghề cá, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Tại cuộc họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh Việt Nam xác định thủy sản là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững.

“Chúng tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác trọng tâm gồm phát triển thủy sản bền vững, chuyển giao công nghệ nuôi biển hiện đại, xử lý rác thải nhựa đại dương, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy thương mại thủy sản," ông Thắng nói.

Với tiềm năng nuôi biển và chiến lược phát triển trên, ông Thắng đề xuất Hàn Quốc giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi biển tại Việt Nam, trong bối cảnh Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.700 dự án FDI đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ ba.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng bày tỏ mong muốn tiếp cận công nghệ nuôi lồng công nghiệp, thân thiện môi trường, cũng như mời doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư theo mô hình PPP.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh cam kết chỉ đạo triển khai hiệu quả MoU vừa ký và các chương trình hợp tác cụ thể giữa hai bộ. Ông cũng trân trọng mời Bộ trưởng Chun Jae-Soo sang thăm Việt Nam trong thời gian tới để tìm hiểu tiềm năng hợp tác, đồng thời trao đổi định hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Chun Jae-Soo cũng bày tỏ ấn tượng với tiềm năng biển phong phú và vai trò của Việt Nam trong xuất nhập khẩu thủy sản toàn cầu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc Chun Jae-Soo. (Ảnh: Thanh Nguyễn).

Ông Chun Jae-Soo cho biết kể từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên vào năm 2002, mối quan hệ đã không ngừng phát triển. Việc tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ mới lần này là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực thủy sản và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Chun Jae-Soo cũng cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành thủy sản, và mở rộng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật hiện đại cho Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai bên sẽ được nâng lên tầm cao mới, hai Bộ trưởng đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về nuôi biển, phát triển thủy sản bền vững, chia sẻ công nghệ giám sát khai thác và truy xuất nguồn gốc nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” IUU; bảo tồn nguồn lợi đồng thời mở rộng thương mại đầu tư trong ngành thủy sản giai đoạn 2026-2030./.

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, với những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn gần 85 tỷ USD. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 82,1 tỷ USD, trong đó thủy sản chiếm hơn 890 triệu USD, riêng Việt Nam xuất khẩu hơn 800 triệu USD.

