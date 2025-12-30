Lãi suất ngân hàng ngày 30/12: Nhà băng nào có lãi suất hấp dẫn nhất?

Những ngày cuối năm, thị trường tiền gửi ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi hàng loạt ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Mặt bằng lãi suất nhích lên rõ rệt, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài, phản ánh áp lực huy động vốn gia tăng trong bối cảnh nhu cầu thanh khoản cuối năm tăng cao.

Tiếp tục xu hướng tăng lãi suất

Ghi nhận lãi suất ngân hàng ngày 30/12 cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa dừng lại. Nhiều ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động, tập trung vào các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức tăng phổ biến từ 0,1%-0,7%/năm.

Đáng chú ý, một số ngân hàng tiếp tục niêm yết mức lãi suất cao trên 7%/năm, góp phần làm nóng cuộc đua lãi suất trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) mới đây đã tăng lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng thêm 0,1%-0,3%/năm. Theo biểu niêm yết hiện hành, VietBank áp dụng lãi suất cao nhất 6,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, trong khi các kỳ hạn từ 18-23 tháng được hưởng mức 6%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tiếp tục là một trong những nhà băng dẫn đầu về lãi suất khi điều chỉnh tăng đồng loạt 0,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng được nâng lên 7,1%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng đạt 7,2%/năm; và cao nhất là 7,3%/năm cho các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Đây đã là lần tăng lãi suất thứ ba liên tiếp của PGBank trong tháng 12, với tổng mức tăng cao nhất lên tới 2,2%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng tư nhân đã chào lãi suất huy động, bao gồm cả các chương trình khuyến mại, ở mức khoảng 7,5-8,1% cho kỳ hạn 6-12 tháng đối với nhóm khách hàng chọn lọc.

OCB, TPBank và BVBank gia nhập nhóm lãi suất cao

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng vừa tiếp tục điều chỉnh lãi suất, đánh dấu lần tăng thứ 3 trong tháng.

Theo biểu lãi suất trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, OCB niêm yết mức 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Các kỳ hạn dài hơn ghi nhận mức tăng rõ rệt, trong đó kỳ hạn 36 tháng đạt 7,1%/năm đối với số dư dưới 100 triệu đồng.

Với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất tại OCB được cộng thêm 0,1%-0,2%/năm tùy theo quy mô tiền gửi. Theo đó, lãi suất cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến từ 500 triệu đồng đạt 7,3%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Đáng chú ý, tại quầy, OCB niêm yết lãi suất lên tới 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay.

Không đứng ngoài xu hướng này, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã điều chỉnh mạnh lãi suất các kỳ hạn ngắn.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng được nâng lên mức trần 4,75%/năm, tăng từ 0,5%-0,85%/năm so với trước đó; trong khi lãi suất tại quầy cho cùng kỳ hạn được niêm yết ở mức 4,7%/năm.

Tại Ngân hàng Bản Việt (BVBank), ngoài việc phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 7,8%/năm, ngân hàng này tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiền gửi.

Lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng được nâng lên mức trần 4,75%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng đồng loạt đạt 6,2%/năm, và kỳ hạn 36-60 tháng tăng lên 6,4%/năm. So với trước đó, mức tăng dao động từ 0,2% đến 0,7%/năm.

Áp lực huy động vốn cuối năm gia tăng

Theo thống kê, từ đầu tháng 12 đến nay đã có 27 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, bao gồm nhiều ngân hàng lớn và vừa như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, SHB, OCB, PGBank, TPBank và BVBank. Trong đó, nhiều ngân hàng tăng lãi suất 2 lần, thậm chí 3 lần chỉ trong một tháng.

Việc lãi suất huy động liên tục được đẩy lên cho thấy áp lực huy động vốn đang gia tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm. Đồng thời, xu hướng này cũng mở ra cơ hội sinh lời tốt hơn cho người gửi tiền khi thị trường bước vào cao điểm thanh khoản./.

