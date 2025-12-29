TP. Hồ Chí Minh: Dự báo kiều hối đạt kỷ lục 10,5 tỷ USD trong năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều biến động, dòng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Năm 2025, lượng kiều hối về thành phố được dự báo đạt khoảng 10,5 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, căn cứ trên số liệu thống kê và xu hướng tăng trưởng thường thấy vào giai đoạn cuối năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo lượng kiều hối chảy về thành phố trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.

Bà Liên cho rằng, đây là mức tăng trưởng rất tích cực, phản ánh niềm tin ngày càng được củng cố của kiều bào đối với sự ổn định của kinh tế trong nước, cũng như hiệu quả của chính sách tỷ giá linh hoạt và mặt bằng lãi suất ổn định.

Thực tế cho thấy, nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung đang duy trì sự ổn định vĩ mô. Các chính sách điều hành tiền tệ, đặc biệt là việc giữ ổn định lãi suất và điều hành tỷ giá linh hoạt, đã tạo nền tảng vững chắc để thu hút dòng kiều hối, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất-kinh doanh.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đạt 7,94 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút kiều hối, thường chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối toàn quốc.

Xét theo cơ cấu khu vực, tính đến hết quý 3/2025, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm trên 50% tổng giá trị. Các khu vực tiếp theo lần lượt là châu Mỹ (30%), châu Âu (9%), châu Đại Dương (8,4%) và châu Phi (2%). Đáng chú ý, kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Các khu vực khác cũng ghi nhận mức tăng khả quan, trong đó châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11% và châu Mỹ tăng 10%.

Theo thông lệ, nguồn kiều hối thường tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Với vai trò là đô thị năng động, sáng tạo và tiên phong trong phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục nhận được sự đồng hành và đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm.

Bước sang năm 2026, dòng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hiện thành phố đang triển khai nhiều giải pháp và đề xuất nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do, các dự án bất động sản và nhiều dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế khác, vốn có nhu cầu vốn lớn và dài hạn. Điều này tiếp tục củng cố niềm tin của kiều bào vào các chính sách thu hút nguồn lực của thành phố.

Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Đề án thu hút nguồn lực kiều hối giai đoạn từ nay đến năm 2030, với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ kiều bào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số./.

