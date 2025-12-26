HDBank hoàn tất phát hành cổ phiếu nâng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank-mã HDB) vừa hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên gần 50.053 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 30%.

Theo đó, HDBank đã phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 29.637 cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã phát hành gần 181 triệu cổ phiếu thưởng cho 29.637 cổ đông với tỷ lệ phân phối là 4,69%.

Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 18.448 cổ phiếu được tặng cho Công đoàn HDBank. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong quý 1/2026 sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan chính quyền.

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, và quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ (nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trước đó, HDBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu)./.

