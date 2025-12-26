Giải quyết dứt điểm vướng mắc chính sách cho người nộp thuế

Ngày 26/12, Bộ Tài chính đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại vớingười nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Sau hội nghị đối thoại thu hút hơn 1,7 triệu lượt tương tác này, thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất trước cộng đồng doanh nghiệp, Cục Thuế đã ban hành chỉ đạo khẩn yêu cầu Thủ trưởng các Ban, đơn vị thuộc Cục và lãnh đạo Thuế các tỉnh, thành phố phải trực tiếp vào cuộc. Mục tiêu đặt ra là giải quyết dứt điểm, kịp thời 100% các kiến nghị còn lại của người nộp thuế trước 28/12.

Tại công văn, Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường yêu cầu Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, thống kê và phân loại toàn bộ số lượng câu hỏi chưa được trả lời. Việc phân công nhiệm vụ được yêu cầu thực hiện ngay để các đơn vị chuyên môn bắt tay vào xử lý theo đúng chức năng.

Cụ thể, thời hạn giải quyết đã được ấn định rất sát sao. Đối với các vướng mắc thông thường, thời hạn hoàn thành trả lời phải trước 17 giờ ngày 27/12. Đối với những vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải lấy ý kiến từ nhiều đơn vị, Cơ quan Thuế phải gửi thông tin tiếp nhận qua email và cam kết thời gian phản hồi sớm nhất cho người nộp thuế. Hạn chót để tổng hợp nội dung và trả lời chính thức cho các trường hợp này là 22 giờ ngày 28/12.

Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung trả lời, Cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị phải huy động đội ngũ công chức có chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm nhất tham gia vào quá trình này. Việc giải quyết vướng mắc không chỉ dừng lại ở văn bản mà phải thực sự tháo gỡ được khó khăn thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Công tác giám sát cũng được thực hiện chặt chẽ khi Văn phòng Cục Thuế có nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi sát tiến độ thực hiện của từng đơn vị. Mọi phát sinh trong quá trình triển khai phải được báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Cục để có hướng xử lý. Theo kế hoạch, toàn bộ kết quả thực hiện của hệ thống sẽ được tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Cục trong ngày 29/12.

Động thái quyết liệt này, Cục Thuế một lần nữa khẳng định cam kết của ngành trong việc đồng hành cùng người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Cục về kết quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ này./.

Theo số liệu thống kê, Hội nghị đối thoại đã thu hút con số kỷ lục với hơn 1,7 triệu lượt tương tác. Có thời điểm, hệ thống ghi nhận hơn 11.000 người truy cập trực tuyến cùng lúc. Trong tổng số 639 câu hỏi gửi đến, cơ quan chức năng đã đăng tải gần 150 câu trả lời ngay tại sự kiện. Hội nghị này không chỉ là nơi giải đáp thắc mắc mà còn mở ra không gian mở để ngành Tài chính lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị thực tế, từ đó cải thiện hệ thống chính sách theo hướng minh bạch và thuận lợi hơn.

Đối thoại ngành thuế-hải quan: Khơi thông chính sách, tạo đà phục hồi kinh tế Kỳ đối thoại năm nay triển khai trực tiếp và trực tuyến, theo đó mọi vướng mắc của người nộp thuế trên cả nước đã được tiếp nhận và giải đáp tức thời, xóa bỏ mọi rào cản về không gian và thời gian.