Đồng USD suy yếu khi thị trường đặt cược Fed tiếp tục hạ lãi suất

Thị trường tiền tệ thế giới những ngày cuối năm 2025 tiếp tục chứng kiến xu hướng suy yếu của đồng USD, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn dư địa để tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Diễn biến này diễn ra ngay cả khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy đà tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức tích cực, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 26/12 tại New York, đồng USD tăng nhẹ so với một số đồng tiền chủ chốt trong điều kiện thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ lễ, nhưng xu hướng chung của cả năm vẫn là suy yếu.

So với đồng yen Nhật Bản, USD tăng 0,48% lên 156,54 yen/USD, dù trước đó đã từng chạm mức 157,77 yen/USD vào tuần trước.

Chỉ số Dollar Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ gồm yen, euro và các đồng tiền chủ chốt khác - nhích nhẹ 0,01% lên 98,04 điểm. Đồng euro giảm nhẹ 0,04% xuống 1,1772 USD/euro, trong khi bảng Anh giảm 0,22% xuống 1,3493 USD/bảng Anh.

Dù có những nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn, đồng USD vẫn đang hướng tới một năm suy giảm mạnh.

Theo các số liệu thị trường, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã giảm khoảng 8% từ đầu năm đến nay, tiến gần tới kịch bản tồi tệ nhất kể từ năm 2017. Một số đánh giá thậm chí cho thấy đồng USD đang trên đà mất giá gần 10% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2003.

Nguyên nhân chính gây áp lực lên đồng bạc xanh đến từ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất, trong khi nhiều ngân hàng trung ương lớn khác đang tiến gần đến cuối chu kỳ nới lỏng hoặc duy trì chính sách ổn định.

Trên thị trường phái sinh, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang định giá khả năng Fed thực hiện từ hai đến ba đợt cắt giảm, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm trong năm 2026, với thời điểm sớm nhất có thể rơi vào tháng 3/2026.

Tâm lý bi quan đối với đồng USD cũng thể hiện rõ qua dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Trong tuần kết thúc ngày 16/12, các nhà đầu cơ đã lần đầu tiên kể từ tháng 10/2025 bắt đầu nghiêng về kịch bản USD giảm giá.

Trên thị trường quyền chọn, các chỉ báo về “đảo chiều rủi ro” cho thấy giới giao dịch đang bi quan nhất đối với đồng USD trong vòng ba tháng, với đồng euro và đôla Australia (AUD) là những công cụ chính để thể hiện quan điểm này.

Ngay cả những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ cũng chưa đủ để đảo chiều xu hướng này. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Mỹ trong quý 3/2025 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất trong hai năm, nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng tăng trưởng khả quan này vẫn không làm thay đổi triển vọng lãi suất, khi Fed đang phải cân bằng giữa một thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, các yếu tố chính trị cũng góp phần làm gia tăng sức ép lên đồng USD. Những chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump trong năm 2025 từng làm dấy lên lo ngại về niềm tin đối với tài sản Mỹ, trong khi khả năng ông Trump gia tăng ảnh hưởng đối với Fed đã khiến thị trường quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương này.

Theo nhận định của HSBC, sự suy yếu của đồng USD hiện nay không chỉ phản ánh kỳ vọng lãi suất mà còn cho thấy những lo ngại sâu rộng hơn về kỷ luật tài khóa và uy tín thể chế.

Trái ngược với đà giảm của USD, nhiều đồng tiền chủ chốt khác ghi nhận diễn biến tích cực. Đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng, quanh 1,1806 USD/euro, và tăng hơn 14% từ đầu năm - mức tăng tốt nhất kể từ năm 2003. Đồng bảng Anh cũng leo lên mức cao nhất ba tháng, quanh 1,3531 USD/bảng Anh, nâng mức tăng kể từ đầu năm lên hơn 8%.

Tại châu Á, đồng yen Nhật Bản vẫn chịu áp lực so với USD, bất chấp việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất. Những lo ngại về chính sách tài khóa mở rộng và lạm phát vẫn trên mục tiêu 2% khiến đồng yen chưa thể phục hồi bền vững. Tuy nhiên, đà giảm của đồng tiền này đã phần nào được kiềm chế sau các cảnh báo mạnh mẽ từ giới chức Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định Tokyo sẵn sàng can thiệp để đối phó với những biến động quá mức của tỷ giá, qua đó giúp đồng yen có những nhịp hồi nhất định trong các phiên gần đây.

Nhìn chung, thị trường tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn cuối năm với tâm lý thận trọng, trong đó xu hướng suy yếu của đồng USD vẫn là chủ đạo. Triển vọng chính sách của Fed, các rủi ro chính trị và niềm tin vào tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục là những yếu tố then chốt chi phối diễn biến của đồng bạc xanh trong năm 2026./.

