Đồng euro mạnh làm gia tăng sức ép đối với xuất khẩu của Đức

Các hiệp hội kinh tế Đức cảnh báo đà tăng giá mạnh của đồng euro trong năm 2025 đang và sẽ tiếp tục gây sức ép đáng kể lên các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này trong năm 2026, đặc biệt tại những thị trường có mức độ cạnh tranh cao và nhạy cảm về giá.

Ngày 26/12, Chủ tịch Liên đoàn Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ Đức (BGA), ông Dirk Jandura, nhận định: “Đồng euro mạnh đang bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp từng chút một." Theo ông, trong các thị trường cạnh tranh gay gắt, “các bất lợi do tỷ giá chỉ có thể được chuyển sang khách hàng ở mức rất hạn chế."

Trong năm 2025, đồng euro đã tăng hơn 12% so với đồng USD và tăng giá rõ rệt so với nhiều đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa xuất khẩu. Ông Jandura nhấn mạnh: “Tác động của nó không đột ngột, mà mang tính âm ỉ."

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) cũng chia sẻ quan điểm này. Tổng Giám đốc điều hành DIHK, bà Helena Melnikov, cho biết: “Đối với khoảng một phần ba số doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài, biến động tỷ giá hiện đã trở thành một rủi ro kinh doanh trọng yếu, khi sản phẩm của các doanh nghiệp Đức và châu Âu trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế."

Theo BGA, dù nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, song trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc phòng ngừa thường chỉ được thực hiện một phần hoặc theo từng dự án, với thời hạn ngắn. Ông Jandura cảnh báo rằng nếu đồng euro duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực lên biên lợi nhuận và giá bán sẽ gia tăng rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, đồng euro mạnh cũng mang lại lợi ích nhất định cho nhập khẩu, khi nguyên liệu thô, năng lượng và các yếu tố đầu vào được thanh toán bằng USD hoặc các đồng tiền khác trở nên rẻ hơn. Ông Jandura cho biết: “Điều này làm giảm chi phí cơ bản của ngành công nghiệp và góp phần kiềm chế lạm phát." Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những gì tỷ giá tiết kiệm được nhanh chóng bị bào mòn bởi thuế quan, chi phí vận chuyển và giá năng lượng cao.

DIHK cho rằng, bất chấp lợi ích từ nhập khẩu năng lượng rẻ hơn như dầu mỏ hay khí tự nhiên hóa lỏng, các doanh nghiệp vẫn rất cần những điều kiện khung ổn định và có thể dự báo. Bà Melnikov nhấn mạnh: “Chỉ như vậy mới có thể bảo đảm khả năng hoạch định và kiểm soát hiệu quả rủi ro tỷ giá. Điều này mang tính quyết định để doanh nghiệp có thể đứng vững trong cạnh tranh quốc tế."

Theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Liên bang Đức (Germany Trade & Invest - GTAI), xuất khẩu của Đức trong năm 2025 chỉ tăng khoảng 0,6%, đạt xấp xỉ 1.600 tỷ euro và tiếp tục duy trì ở mức của năm 2022, năm hậu đại dịch.

Cơ quan này nhận định triển vọng cho năm 2026 vẫn còn ảm đạm, khi các doanh nghiệp xuất khẩu Đức không chỉ chịu sức ép từ đồng euro mạnh mà còn từ thuế quan cao của Mỹ và nhu cầu suy yếu từ thị trường Trung Quốc./.

