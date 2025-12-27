VPBank phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu cho vay lĩnh vực trọng yếu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất đợt chào bán trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi suất 7,6%/năm.

Như vậy chỉ trong vòng hai tuần cuối tháng 12/2025, nhà băng này đã huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, VPBank vừa chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã VPB12517. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động của đợt này là 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VPB12517 có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 24/12/2027. Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Lãi suất danh nghĩa được áp dụng cố định ở mức 7,6%/năm cho toàn bộ kỳ hạn.

Đối tượng mua trái phiếu trong đợt này là các tổ chức, với số lượng dưới 10 nhà đầu tư theo quy định.

Về kế hoạch sử dụng vốn, VPBank dự kiến giải ngân toàn bộ số tiền 2.000 tỷ đồng thu được trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026. Nguồn vốn này được dùng để cấp tín dụng cho các lĩnh vực: cho vay kinh doanh và tiêu dùng cá nhân; cho vay mua nhà ở, nhà dự án đối với cá nhân và cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 12/12/2025, VPBank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VPB12516 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 12/12/2028.

Mức lãi suất áp dụng cho lô VPB12516 là 6,5%/năm. Nguồn vốn huy động từ đợt này cũng được ngân hàng phân bổ cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với tiến độ giải ngân dự kiến hoàn tất trong tháng 1/2026.

Như vậy, chỉ tính riêng trong nửa cuối tháng 12/2025, VPBank đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu. Việc liên tục phát hành các lô trái phiếu giá trị lớn giúp ngân hàng củng cố nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng dịp cuối năm và chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh đầu năm 2026./.

