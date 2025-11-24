VPBank dành 1.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ

Ngày 24/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố triển khai gói hỗ trợ lãi suất với tổng quy mô lên tới 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank và thuộc danh sách bị ảnh hưởng bởi bão lũ, được điều chỉnh giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay có thời gian còn lại trên 12 tháng, mức giảm là 1%/tháng - liên tiếp trong 6 tháng; đối với khoản vay ngắn hạn có thời gian còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5%/tháng trong 3 tháng.

Chương trình được triển khai tại 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng bão lụt thời gian qua gồm: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch VPBank sẽ chủ động liên hệ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục và tiếp nhận hỗ trợ nhanh nhất. Tổng giá trị dư nợ được hỗ trợ dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa cam kết của ngân hàng trong việc sẻ chia cùng khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Bà Phạm Thị Nhung, thành viên HĐQT VPBank, đại diện ngân hàng trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện VPBank chia sẻ: “Với sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam thịnh vượng’ và tinh thần tương thân tương ái, VPBank luôn xem việc đồng hành cùng cộng đồng vượt qua thiên tai, bão lũ là trách nhiệm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng gói hỗ trợ này sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống, phục hồi hoạt động sản xuất sau thiên tai.”

Chương trình hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng là bước tiếp theo trong hành trình dài hơi mà VPBank kiên trì thực hiện nhằm tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Vừa qua, ngân hàng đã trao tặng 15 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại tại tỉnh Gia Lai tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Nghệ An và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và ổn định sinh kế. Chỉ riêng năm 2025, tổng nguồn lực mà VPBank cùng với cán bộ nhân viên và đối tác đóng góp cho các hoạt động xã hội đạt gần 70 tỷ đồng./.

VPBank ủng hộ tỉnh Gia Lai 15 tỷ đồng khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 13 VPBank đã quyên góp 15 tỷ đồng giúp dân Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng nhà mới an toàn và ổn định cuộc sống cộng đồng sau thiên tai.