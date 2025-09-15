VPBank phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, ghi dấu bước tiến quan trọng của ngành ngân hàng trên bản đồ tài chính bền vững thế giới.

Trái phiếu bền vững của VPBank - mã VPBIP2530 - có kỳ hạn 5 năm được phát hành dưới hình thức riêng lẻ (private placement) với tổng số lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu.

Toàn bộ số vốn huy động 300 triệu USD sẽ được VPBank phân bổ cho các dự án xanh, xã hội, bền vững tại Việt Nam, bao gồm năng lượng tái tạo, giao thông bền vững, nông nghiệp phát thải thấp, cũng như các chương trình tài chính toàn diện hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, và những dự án nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Việc mở rộng danh mục cho vay của VPBank từ nguồn vốn mới huy động dự kiến sẽ tạo ra 38.000 việc làm trong vòng 5 năm tới, góp phần tăng thu nhập và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế trên cả nước.

Trong 300 triệu USD trái phiếu được phát hành thành công, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới - đã đầu tư 200 triệu USD; 100 triệu USD còn lại do Tổ chức Tài chính Phát triển Pháp Proparco rót vốn.

Với vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, IFC là bảo chứng xác thực đưa trái phiếu bền vững VPBank ra toàn cầu, thể hiện sự tin tưởng của định chế tài chính toàn cầu uy tín vào chiến lược phát triển bền vững của VPBank đồng thời là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của thị trường tài chính xanh Việt Nam.

Theo Nhóm Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD đầu tư vào các dự án thích ứng khí hậu và giảm phát thải carbon đến năm 2040. Trong khi đó, tính đến tháng 9/2024, tín dụng xanh mới chỉ chiếm 4,5% tổng dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng, cho thấy sự cấp bách của việc huy động vốn cả từ khu vực công và tư nhân.

Tính đến cuối tháng 6/2025, dư nợ tín dụng xanh của VPBank đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank chia sẻ: “Đợt phát hành này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của VPBank, đồng thời cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối mạnh mẽ với dòng vốn xanh toàn cầu. Khoản vốn 300 triệu USD sẽ được VPBank triển khai cho các dự án xanh và xã hội trọng điểm, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Chính phủ và kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng bền vững.”

Thành công của thương vụ trái phiếu bền vững cũng đến ngay sau khi VPBank chính thức gia nhập Liên minh Các Ngân hàng Thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks) - một sáng kiến toàn cầu của IFC. VPBank trở thành ngân hàng tiên phong tại châu Á trong việc kết nối với các chuẩn mực tài chính xanh toàn cầu, khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Ông Thomas Jacobs - Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: “Đây là một giao dịch tiên phong đối với ngành Ngân hàng Việt Nam và là hình mẫu cho các tổ chức tài chính khác trong nước. Là nhà đầu tư chính trong đợt phát hành trái phiếu bền vững đầu tiên của VPBank, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, IFC đang góp phần thiết lập các tiêu chuẩn thị trường cho tài chính bền vững tại Việt Nam, huy động vốn tư nhân và đưa nguồn vốn đến đúng nơi cần thiết nhất - các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nữ doanh nhân và các dự án khí hậu.”

Trái phiếu bền vững từ VPBank vươn mình ra quốc tế cũng là tiền lệ quan trọng cho ngành ngân hàng Việt Nam trong việc tiếp cận trực tiếp thị trường vốn xanh toàn cầu, nơi các quỹ đầu tư ESG và định chế tài chính phát triển ngày càng tìm kiếm những cơ hội tại các nền kinh tế mới nổi.

Thương vụ của VPBank cũng cho thấy sự gắn kết hài hòa giữa lợi ích kinh doanh của ngân hàng và lợi ích cộng đồng, mở ra một hướng phát triển dài hạn trong đó thịnh vượng kinh tế song hành cùng thịnh vượng môi trường và xã hội./.

VPBank vay 350 triệu USD từ các tổ chức quốc tế thúc đẩy phát triển bền vững VPBank huy động 350 triệu USD từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ tài chính xanh, xã hội và phát triển hạ tầng, hướng tới mục tiêu Net-Zero 2050.