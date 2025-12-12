Cách gia đình giàu nhất nước Mỹ quản lý gia sản

Khi ngày càng giàu có, gia đình Walton, những người thừa kế của nhà bán lẻ Walmart, đã giao khối tài sản ngày càng lớn của mình cho một mạng lưới các văn phòng gia đình để đầu tư và thành lập các quỹ từ thiện.

Trung tâm của mạng lưới này là Walton Enterprises, một công ty đầu tư hoạt động kín đáo, cho phép gia đình nhất nước Mỹ tiết kiệm được một số chi phí và theo đuổi những đam mê cá nhân của họ.

Giá cổ phiếu của Walmart đã tăng vọt 25% trong năm nay, đưa nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD. Hưởng lợi nhất từ điều này là gia đình Walton, với khối tài sản ước tính 482 tỷ USD theo Bloomberg, và các công ty đầu tư cá nhân của họ.

Không ai trong số các thành viên gia đình Walton, những người con và cháu còn sống của người sáng lập Walmart quá cố Sam Walton, làm việc trực tiếp cho nhà bán lẻ này, mặc dù một người là thành viên hội đồng quản trị của Walmart và một người họ hàng làm Chủ tịch hội đồng.

Tuy nhiên, gia đình Walton vẫn nắm giữ 45% cổ phần của Walmart. Theo công ty phân tích giao dịch chứng khoán Smart Insider, kể từ đầu năm 2020, gia đình này và quỹ tín thác gia đình của họ đã bán 25,3 tỷ USD cổ phiếu Walmart.

Walton Enterprises, văn phòng gia đình nắm giữ phần lớn cổ phần Walmart của gia đình Walton, đóng vai trò là trung tâm điều hành các hoạt động đầu tư và từ thiện của họ.

Phần còn lại do một quỹ tín thác gia đình nắm, nhưng quỹ này cũng thuộc quyền quản lý của Walton Enterprises.

Walton Enterprises hoạt động khá kín đáo. Rất ít khoản đầu tư của họ được công khai, nhưng hồ sơ công khai cho thấy các dự án phát triển bất động sản và danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 4,4 tỷ USD, với một sự kết hợp giữa các quỹ ETF và quỹ trái phiếu.

Những thương vụ đầu tư sôi động vào các đội bóng, các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch thường được giao cho các thành viên gia đình và các văn phòng quản lý tài sản riêng của họ.

Ví dụ, Rob Walton, con trai của người sáng lập Sam, đã mua đội bóng bầu dục Denver Broncos với giá 4,65 tỷ USD vào năm 2022 và hiện có giá trị tài sản ròng là 137 tỷ USD theo Bloomberg.

Theo văn phòng quản lý tài sản gia đình Builders Vision, cháu trai của nhà sáng lập, Lukas Walton, với giá trị tài sản ròng 48 tỷ USD, đã đầu tư 15 tỷ USD vào các dự án có tác động tích cực trong thập kỷ qua, từ nhiên liệu bền vững được sản xuất từ nước thải đến trái phiếu tài trợ cho việc bảo tồn đại dương.

Tuy nhiên, ngay cả khi xây dựng đội ngũ và cơ sở hạ tầng riêng, Walton Enterprises vẫn chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý tài sản và hoạt động từ thiện của gia đình Walton.

Các chuyên gia cho rằng mô hình “trung tâm và các nhánh” này cho phép gia đình này hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế theo quy mô được tạo ra từ các khoản đầu tư chung, đồng thời cho phép các thành viên theo đuổi các dự án riêng của mình./.

