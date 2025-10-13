VPBank được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2025 về chuyển đổi số

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards - VDA).

Danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực tiên phong của VPBank trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn vận hành ngân hàng, thông qua giải pháp Nền tảng AI hội thoại và hệ sinh thái Ứng dụng GenAI (CAIP - ezGenAI). Đây là sản phẩm công nghệ tiêu biểu đại diện cho VPBank tại VDA 2025, thể hiện năng lực tự chủ công nghệ và khả năng ứng dụng AI vào hoạt động vận hành, chăm sóc khách hàng và quản trị.

Được phát triển hoàn toàn “in-house,” nền tảng AI hội thoại (Conversational AI Platform - CAIP) cùng hệ sinh thái Ứng dụng ezGenAI (dễ dàng với GenAI) không chỉ tạo bước đột phá trong tự động hóa và số hóa quy trình nội bộ, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn và hiệu quả trong ngành ngân hàng.

Nền tảng AI hội thoại (CAIP) của VPBank là giải pháp được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây riêng biệt, có khả năng tích hợp linh hoạt các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ những nhà cung cấp hàng đầu như AWS, Microsoft và Google, cho phép xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiệu quả và phù hợp với ngữ cảnh nghiệp vụ ngân hàng. Điểm nổi bật của CAIP nằm ở khả năng kết nối đa nguồn dữ liệu, đa kênh tương tác giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ nhân viên nâng cao năng suất làm việc.

Thông qua nền tảng AI chung này, các ứng dụng GenAI on-top được triển khai nhanh chóng cho mọi khối nghiệp vụ từ vận hành, tài chính, nhân sự, phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin, khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp đến quản trị rủi ro và pháp chế.

Từ khi ra mắt vào tháng 4/2024, VPBank đã phát triển hệ sinh thái ứng dụng ezGenAI với loạt sản phẩm đặc thù phục vụ nhu cầu thực tế của từng nhóm “use case” nghiệp vụ như ezChatbot, ezCollection, ezAgent, ezData Agent, ezPolicy, ezCode, biến GenAI trở thành lực đẩy trong mọi hoạt động của VPBank.

Việc triển khai hệ sinh thái sản phẩm ezGenAI đã mang lại cho VPBank những kết quả rõ rệt cả về vận hành lẫn hiệu quả kinh doanh. Thời gian phản hồi khách hàng được rút ngắn ấn tượng, từ 15 phút xuống chỉ còn 6-10 giây; tỷ lệ tự phục vụ khách hàng đạt trên 95%; năng suất nhân viên tăng từ 20%-30%, trong khi chi phí vận hành giảm đáng kể nhờ mức độ tự động hóa cao trong các quy trình thủ công.

Những cải thiện này không chỉ nâng cao hiệu suất toàn hệ thống mà còn tạo nên bước chuyển rõ rệt trong trải nghiệm người dùng, cả với khách hàng bên ngoài lẫn đội ngũ cán bộ nội bộ. Các phản hồi tích cực cùng loạt chỉ số đo lường như tỷ lệ phản hồi chính xác, thời gian xử lý hay mức độ hài lòng (CSAT) đã chứng minh giá trị thực tiễn và sức lan tỏa mạnh mẽ của hệ sinh thái GenAI trong hành trình chuyển đổi số tại VPBank.

Nhiều ứng dụng tiêu biểu đã được triển khai thành công tại các khối nghiệp vụ trọng điểm phải kể đến như: chatbot Reppy - trợ lý ảo phục vụ khách hàng cá nhân trên đa kênh, mang đến trải nghiệm tương tác thông minh, linh hoạt và an toàn cho khách hàng; chatbot Ripi - trợ lý ảo GenAI hỗ trợ đội ngũ bán hàng và cán bộ nghiệp vụ trong việc tra cứu, tư vấn nhanh các thông tin về sản phẩm và dịch vụ; ezCollection - ứng dụng GenAI tự động nhắc nợ và phân tích dữ liệu để đề xuất kịch bản liên lạc tối ưu, nâng cao hiệu quả thu hồi qua các kênh Zalo và NEO App; ezCode - trợ lý AI hỗ trợ quy trình phát triển phần mềm tại VPBank... ezGenAI cũng có tiềm năng mở rộng sang các công ty thành viên của VPBank, cho phép mỗi đơn vị tự tạo lập các ứng dụng AI phục vụ nhu cầu riêng mà không bị phụ thuộc nhà cung cấp (vendor)

Đại diện VPBank chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận cho hành trình không ngừng đổi mới và nỗ lực số hóa toàn diện của VPBank trong suốt thời gian qua. Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và con người để kiến tạo những trải nghiệm tài chính vượt trội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số quốc gia.”

Danh hiệu “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2025 là minh chứng cho năng lực tự chủ công nghệ và định hướng đổi mới bền vững của VPBank. Giải thưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc kiến tạo mô hình hoạt động đa năng, không ngừng sáng tạo và nâng cao giá trị thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, phát huy sức mạnh hệ sinh thái và ứng dụng sâu rộng các công nghệ tiên tiến./.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Năm 2025 - mùa giải thứ 8, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

VPBank và Tập đoàn Ping An hợp tác về công nghệ xử lý 1 tỷ giao dịch mỗi ngày VPBank ký hợp tác với Tập đoàn Ping An xây dựng hệ thống ngân hàng lõi mới xử lý 1 tỷ giao dịch/ngày, nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh.