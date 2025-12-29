Chuyển đủ kinh phí tặng quà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển tiền đầy đủ cho các địa phương để triển khai việc thực hiện tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong tổ chức thực hiện tặng quà cho các đối tượng, trường hợp thiểu nguồn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn tài chính hợp pháp khác để tặng quả đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng và khẩn trương tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung.

Bộ Tài chính cho biết việc quyết toán kinh phí tặng quà được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của địa phương, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc về tài chính, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, đồng gửi các Bộ: Công an, Nội vụ, Y tế để được hướng dẫn bổ sung.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền gần 2.514 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị.

Cùng ngày, Chính phủ đã Nghị quyết số 418 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Nghị quyết nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng là 400.000 đồng/người, bằng tiền. Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12./.

