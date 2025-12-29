Tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước chiều nay 29/12, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự báo tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ vào khoảng 19%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm.

Cũng theo ông Quang, tính đến 24/12, huy động vốn dự kiến chỉ tăng 14,1%, thấp hơn nhiều tăng trưởng tín dụng và tạo sức ép lớn cho thanh khoản hệ thống. Các năm trở lại đây, huy động vốn đều tăng chậm cho với tín dụng. Theo đó, chênh lệch này đã tạo nên sức ép cho hệ thống ngân hàng khi nguồn vốn huy động cũng phải chịu nhiều cạnh tranh với các kênh đầu tư khác.

"Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần báo cáo các cấp có thẩm quyền, hiện dư nợ tín dụng/GDP đã đạt 146%, là mức cao nhất trong các nước có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam. Cần phải phát triển thị trường vốn, thúc đẩy các kênh huy động vốn khác để giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng," ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang chia sẻ thêm hiện đại đa số nguồn vốn của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn, chiếm đến 80%, trong khi 50% dư nợ cho vay là trung, dài hạn, dẫn đến rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh thì mức độ rủi ro càng cao.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đối với việc thanh khoản hệ thống có thời điểm căng thẳng do yếu tố mùa vụ thời gian gần đây, ông Quang cho biết sẽ sớm được điều chỉnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều biện pháp nhằm giữ vững thanh khoản, đảm bảo thông suốt dòng vốn.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, năm 2025, Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước nhiệm vụ khó khăn vừa tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ tăng trưởng, vừa giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Suốt 11 tháng qua, ngành ngân hàng đã đạt được mục tiêu khó khăn này. Tuy nhiên, sang tháng 12/2025, nhu cầu vốn tăng cao vào thời điểm áp tết đã tạo áp lực mạnh lên thanh khoản, buộc lãi suất phải tăng lên. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, trong đó có giải pháp chưa từng có tiền lệ là cho phép các tổ chức tín dụng hoán đổi ngoại tệ để bơm tiền đồng cho hệ thống.

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, tiền gửi ngân hàng bị cạnh tranh bởi các kênh huy động vốn khác. Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng khiến thanh khoản một số thời điểm căng thẳng. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ sẽ sớm được điều chỉnh thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo thanh khoản hệ thống được giữ vững.

Tại họp báo, ông Phạm Chí Quang cũng cho biết, năm 2026, việc điều hành chính sách tiền tệ sẽ còn có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự bất định từ thị trương quốc tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ có những chuyển động điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với thị trường, theo hướng chuyển trọng tâm sang ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong trường hợp dư địa cho phép sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tăng trưởng cao và bền vững của đất nước.

Ông Quang nhấn mạnh không chủ quan với lạm phát, duy trì môi trường kinh tế, kinh doanh ổn định, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phục vụ cho con số tăng trưởng 2 chữ số, cao nhưng bền vững.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng cho biết thời gian tới, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức, rủi ro, bất định gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao.

Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng; thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng./.