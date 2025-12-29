Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ quy định các nền tảng mạng xã hội không yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video có chứa căn cước công dân để xác thực tài khoản.

Bản tin 60s ngày 29/12/2025 gồm những nội dung sau:

Mạng xã hội sẽ bị cấm yêu cầu người dùng cung cấp ảnh Căn cước công dân từ năm 2026.

Nếu không nộp phạt hành chính, công an, bộ đội và lao động thời vụ có thể bị xử lý thế nào?

Hàng nghìn khán giả tức giận bỏ về vì đêm nhạc ở Hà Nội bị hủy đột ngột.

Thành phố Hồ Chí Minh “chơi lớn” với loạt ưu đãi đặc biệt để hút khách dịp Tết Dương lịch 2026.

Hưng Yên đề xuất loạt dự án hạ tầng tầm vóc quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ quan trọng về viễn cảnh hòa bình Ukraine.

Nga tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

Triều Tiên thừa nhận phát triển lực lượng hạt nhân "không giới hạn"./.