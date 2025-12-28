Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Mỹ trong vấn đề Ukraine

TASS đưa tin Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các nhà đàm phán Mỹ nhằm xây dựng những thỏa thuận bền vững cho vấn đề Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về xu hướng quân sự hóa của Nhật Bản và cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành trở ngại chính đối với hòa bình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tổng kết kết quả năm 2025, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ: “Nga đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và êkíp của ông nhằm đạt được giải pháp hòa bình. Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác với các nhà đàm phán Mỹ để xây dựng những thỏa thuận lâu dài, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột."

Liên quan tới Ukraine, Ngoại trưởng Nga nhắc đến kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố hôm 24/12 và được cho là đã gửi cho phía Mỹ trong những cuộc tiếp xúc gần đây.

Theo ông Lavrov, kế hoạch này bao gồm nhiều nội dung như giáo dục, vấn đề lãnh thổ, yêu cầu các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 Hiến chương NATO, quy mô quân đội 800.000 binh sỹ của Ukraine trong thời bình, quy chế phi hạt nhân, quy chế đối với Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), tự do hàng hải trên sông Dnieper, trao đổi tù binh và tổ chức bầu cử tổng thống.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định Mỹ và Ukraine hiện vẫn chưa đạt được thỏa hiệp về các vấn đề then chốt, trong đó có lãnh thổ và ZNPP.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định kế hoạch của Tổng thống Zelensky, “nếu có thể gọi là một kế hoạch,” khác biệt hoàn toàn so với 27 điểm mà Moskva đã thảo luận với Washington trong các cuộc tiếp xúc những tuần gần đây, bắt đầu từ đầu tháng 12.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo Nhật Bản đang theo đuổi lộ trình quân sự hóa ngày càng nhanh, cho rằng cách tiếp cận này gây tác động tiêu cực rõ rệt đối với ổn định khu vực, đồng thời khuyến cáo Tokyo cần “cân nhắc thấu đáo” trước khi đưa ra các quyết định đột ngột.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga còn cáo buộc EU không che giấu các kế hoạch chuẩn bị cho xung đột với Moskva, và Brussels đã trở thành trở ngại chính đối với hòa bình./.

Nga đánh giá tiến trình đàm phán với Mỹ về Ukraine Nga cho rằng các cuộc tiếp xúc với Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine đang đi đúng hướng, song nhấn mạnh cần ngăn chặn những nỗ lực phá hoại tiến trình hòa bình từ bên ngoài.