Nga đánh chặn nhiều UAV hướng về thủ đô Moskva

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsia cho biết hai sân bay tại Moskva là Vnukovo và Sheremetyevo đã phải áp đặt các biện pháp hạn chế không phận tạm thời vì lý do an ninh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: DPSUkraine)
Theo Reuters, ngày 27/12, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 8 thiết bị bay không người lái (UAV) hướng về thủ đô Moskva.

Trong khi đó, Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsia cho biết hai sân bay tại Moskva là Vnukovo và Sheremetyevo đã phải áp đặt các biện pháp hạn chế không phận tạm thời vì lý do an ninh.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 25/12 tuyên bố quân đội đã sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại vùng Rostov của Nga, gây ra nhiều vụ nổ.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đây là một trong những nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam Nga và có liên quan tới việc tiếp tế cho quân đội Nga.

Cùng ngày, một quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine cũng đã đánh trúng nhiều bồn chứa dầu tại cảng Temryuk và một nhà máy chế biến khí đốt ở Orenburg, Liên bang Nga.

Theo quan chức, cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực dầu khí Nga được tiến hành một cách có hệ thống, gây tác động tới ngân sách, nguồn thu ngoại tệ cũng như hoạt động hậu cần và cung ứng nhiên liệu cho quân đội Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát khu định cư Sviato-Pokrovske tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine./.

