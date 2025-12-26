Ukraine và Mỹ xác định thời điểm họp thượng đỉnh

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp vào ngày 28/12 tới tại bang Florida để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 17/10/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 17/10/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 26/12, phía Ukraine cho biết Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp vào ngày 28/12 tới tại bang Florida để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Hãng tin AFP dẫn thông tin trên từ một cố vấn của ông Zelensky sau khi nhà lãnh đạo Ukraine trước đó đã phát đi tín hiệu về sự kiện này.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump.

Tờ báo này cũng dẫn nguồn tin phương Tây cho biết việc thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang diễn ra trong bầu không khí "thận trọng và đầy mưu mẹo." Mức độ cụ thể liên quan tới kế hoạch đã đạt mức cao hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, những vấn đề khó khăn nhất, trong đó bao gồm các đảm bảo an ninh cũng như việc tuân thủ và nghĩa vụ pháp lý của Nga, vẫn chưa được giải quyết./.

