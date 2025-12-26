Tổng thống Ukraine tin tưởng sẽ đạt tiến triển đàm phán trước thềm năm mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và bày tỏ tin tưởng rằng nhiều vấn đề quan trọng có thể sẽ được quyết định trước thềm Năm mới 2026 trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Phát biểu trên mạng xã hội X sau vòng đàm phán mới nhất giữa các nhà đàm phán của hai nước, ông Zelensky cho rằng những vấn đề chưa tìm được tiếng nói chung như vấn đề liên quan đến lãnh thổ cần được thảo luận ở cấp nguyên thủ quốc gia.

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ có cuộc gặp ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước Năm mới,” Tổng thống Zelensky cho biết, đồng thời nói rõ lâu nay nước này đã và đang tìm kiếm một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump.

Trước đó một ngày, ông Zelensky cũng đã có cuộc gặp với các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, tập trung bàn về chủ đề chấm dứt xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine miêu tả cuộc trao đổi “rất tốt đẹp,” với nhiều chi tiết và sáng kiến đã được đưa ra thảo luận.

Theo ông Zelensky, một số tài liệu về chấm dứt xung đột và bảo đảm công cuộc tái thiết tại Ukraine hiện “gần như đã sẵn sàng”, trong khi một số văn bản khác đã được “hoàn tất.”

Hôm 24/12, ông Zelensky cũng vừa công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, một phiên bản rút gọn của kế hoạch 28 điểm đã được Mỹ và Nga thảo luận trước đó. Được biết, kế hoạch mới đã được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thống nhất.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng kế hoạch 20 điểm chưa đáp ứng các quan ngại của Moskva và còn nhiều điểm khác biệt so với lập trường của Nga.

Chính quyền Tổng thống Trump đang rất nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Trong những tuần gần đây, các nỗ lực hòa bình do hai đặc phái viên Witkoff và Kushner thực hiện đang từng bước có những tiến triển.

Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 26/12 dẫn nguồn tin ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này dự định sẽ tiếp tục các sáng kiến về vấn đề Ukraine trong năm 2026, đồng thời tìm cách thúc đẩy nối lại đàm phán giữa các bên tại thành phố Istanbul.

Theo nguồn tin trên, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ankara sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột dựa trên những kết quả đã đạt được trong năm qua liên quan đến các sáng kiến nhân đạo giữa Nga và Ukraine./.

