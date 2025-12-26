Thế giới

Châu Âu

Ukraine khởi động tiến trình chuẩn bị bầu cử

Ukraine đã khởi động tiến trình chuẩn bị cho bầu cử bằng cuộc họp của nhóm chuyên viên phụ trách công tác bầu cử trong thời chiến vào ngày 26/12.

Ukraine đã khởi động tiến trình chuẩn bị cho bầu cử bằng cuộc họp của nhóm chuyên viên phụ trách công tác bầu cử trong thời chiến vào ngày 26/12.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine - ông Oleksandr Kornienko - thông báo nhóm chuyên viên sẽ nhóm họp, thảo luận các đề xuất lập pháp liên quan đến đặc thù của công tác tổ chức và tiến hành bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật.

Theo đó, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào lúc 13h00 ngày 26/12 (18h00 theo giờ Hà Nội). Hiện có khoảng 60 người tham gia nhóm chuyên viên. Những người không có tư cách thành viên nhóm, nhưng có khả năng tham gia, cũng có thể cùng họp.

Theo ông Kornienko, dự họp là các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có đại diện của tất cả các khối đại biểu quốc hội (mỗi khối 2 người), khoảng 10 đại diện của các tổ chức xã hội hàng đầu, cũng như các quan chức chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật.

Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) đã cử 5 thành viên - do Chủ tịch CEC đứng đầu - tham gia nhóm chuyên viên.

Ông Kornienko cho biết cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên viên sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần đầu tiên là về tổ chức và công việc của nhóm, phần thứ hai sẽ dành cho các thành viên CEC phát biểu.

Các thành viên CEC sẽ nêu lên tất cả các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật và bầu cử thời hậu chiến nhằm xem xét cách giải quyết.

Trước đó, ông David Arakhamia - người đứng đầu khối đại biểu quốc hội của đảng “Đầy tớ của nhân dân” cầm quyền - đã tuyên bố thành lập nhóm chuyên viên để nhanh chóng rà soát các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine trong thời kỳ thiết quân luật./.

(Vietnam+)
#bầu cử Ukraine #bầu cử tổng thống Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.