Ukraine khởi động tiến trình chuẩn bị bầu cử

Ukraine đã khởi động tiến trình chuẩn bị cho bầu cử bằng cuộc họp của nhóm chuyên viên phụ trách công tác bầu cử trong thời chiến vào ngày 26/12.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine - ông Oleksandr Kornienko - thông báo nhóm chuyên viên sẽ nhóm họp, thảo luận các đề xuất lập pháp liên quan đến đặc thù của công tác tổ chức và tiến hành bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật.

Theo đó, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào lúc 13h00 ngày 26/12 (18h00 theo giờ Hà Nội). Hiện có khoảng 60 người tham gia nhóm chuyên viên. Những người không có tư cách thành viên nhóm, nhưng có khả năng tham gia, cũng có thể cùng họp.

Theo ông Kornienko, dự họp là các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có đại diện của tất cả các khối đại biểu quốc hội (mỗi khối 2 người), khoảng 10 đại diện của các tổ chức xã hội hàng đầu, cũng như các quan chức chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật.

Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) đã cử 5 thành viên - do Chủ tịch CEC đứng đầu - tham gia nhóm chuyên viên.

Ông Kornienko cho biết cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên viên sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần đầu tiên là về tổ chức và công việc của nhóm, phần thứ hai sẽ dành cho các thành viên CEC phát biểu.

Các thành viên CEC sẽ nêu lên tất cả các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật và bầu cử thời hậu chiến nhằm xem xét cách giải quyết.

Trước đó, ông David Arakhamia - người đứng đầu khối đại biểu quốc hội của đảng “Đầy tớ của nhân dân” cầm quyền - đã tuyên bố thành lập nhóm chuyên viên để nhanh chóng rà soát các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine trong thời kỳ thiết quân luật./.

