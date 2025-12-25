Thế giới

Châu Âu

Giáo hoàng kêu gọi Nga và Ukraine tìm “dũng khí” đối thoại trực tiếp

Trong thông điệp Giáng sinh tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Giáo hoàng Leo XIV ngày 25/12 đã kêu gọi Nga và Ukraine tìm “dũng khí” để tiến hành “đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau,” trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao quốc tế gia tăng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Trong thông điệp chúc Giáng sinh an lành trước khoảng 26.000 người tại Quảng trường St Peter, Giáo hoàng Leo XIV nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho người dân Ukraine đang chịu nhiều đau khổ... Cầu mong các bên liên quan, với sự ủng hộ và cam kết của cộng đồng quốc tế, tìm được dũng khí để tham gia đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau.”

Trong những tuần gần đây, các quan chức Nga và Ukraine đã lần lượt trao đổi với các nhà đàm phán Mỹ về những đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022./.

(Vietnam+)
#Giáo hoàng Leo XIV #Nga #Ukraine #đối thoại #hòa bình #xung đột #đàm phán Nga Ukraine Vatican
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.