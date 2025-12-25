Giáo hoàng kêu gọi Nga và Ukraine tìm “dũng khí” đối thoại trực tiếp

Theo AFP, Giáo hoàng Leo XIV ngày 25/12 đã kêu gọi Nga và Ukraine tìm “dũng khí” để tiến hành “đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau,” trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao quốc tế gia tăng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Trong thông điệp chúc Giáng sinh an lành trước khoảng 26.000 người tại Quảng trường St Peter, Giáo hoàng Leo XIV nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho người dân Ukraine đang chịu nhiều đau khổ... Cầu mong các bên liên quan, với sự ủng hộ và cam kết của cộng đồng quốc tế, tìm được dũng khí để tham gia đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng lẫn nhau.”

Trong những tuần gần đây, các quan chức Nga và Ukraine đã lần lượt trao đổi với các nhà đàm phán Mỹ về những đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022./.

Nga bác tin điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thông tin Bloomberg đăng tải về việc Moskva điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine là không đúng sự thật và mang tính suy đoán.