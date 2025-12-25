Ukraine nã tên lửa Storm Shadow vào cơ sở năng lượng lớn của Nga

Thế giới

Ukraine cho biết đã phóng tên lửa Storm Shadow và sử dụng UAV tầm xa đánh trúng nhiều cơ sở dầu khí quan trọng của Nga, nhằm gây sức ép lên lĩnh vực năng lượng và hậu cần quân sự của Ukraine.

Đám cháy đã bùng phát tại các bể chứa dầu ở cảng Temryuk thuộc vùng Krasnodar phía Nam nước Nga. (Ảnh: tvpworld)
Đám cháy đã bùng phát tại các bể chứa dầu ở cảng Temryuk thuộc vùng Krasnodar phía Nam nước Nga. (Ảnh: tvpworld)

Theo Reuters, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 25/12 tuyên bố quân đội đã sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại vùng Rostov của Nga, gây ra nhiều vụ nổ.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đây là một trong những nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam Nga và có liên quan tới việc tiếp tế cho quân đội Nga.

Cùng ngày, một quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine cũng đã đánh trúng nhiều bồn chứa dầu tại cảng Temryuk và một nhà máy chế biến khí đốt ở Orenburg, Liên bang Nga.

Theo quan chức, cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực dầu khí Nga được tiến hành một cách có hệ thống, gây tác động tới ngân sách, nguồn thu ngoại tệ cũng như hoạt động hậu cần và cung ứng nhiên liệu cho quân đội Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát khu định cư Sviato-Pokrovske tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine./.

