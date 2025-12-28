Canada kêu gọi Nga sẵn sàng cho nền hòa bình tại Ukraine

Theo AFP, ngày 27/12, Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng việc thiết lập một nền hòa bình bền vững tại Ukraine đòi hỏi sự sẵn sàng từ phía Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Carney nêu rõ: “Chúng ta có các điều kiện của một nền hòa bình công bằng và bền vững nhưng điều đó đòi hỏi một nước Nga sẵn sàng."

Nhà lãnh đạo Canada cũng lên án cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Ottawa đối với Kiev.

Bên cạnh đó, ông Carney đã công bố gói hỗ trợ kinh tế mới trị giá 2,5 tỷ CAD (khoảng 1,82 tỷ USD) dành cho Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này mở khóa các nguồn tài chính quốc tế “để bắt đầu quá trình tái thiết”.

Trong khi đó, ngày 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này nhận thấy rằng Ukraine không hề khẩn trương trong việc chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin khẳng định nếu Ukraine không muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình thì Nga sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của mình bằng vũ lực.

Trước đó, ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva nhận thấy tiến trình đàm phán với Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine “đang có những bước tiến chậm nhưng chắc.”

Bà khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy công việc này với Mỹ dựa trên khuôn khổ đã được thiết lập tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage.

Tuy nhiên, bà cáo buộc các cường quốc Tây Âu đang tìm cách "phá hoại" những bước tiến này.

Bà lưu ý trong các cuộc tiếp xúc với Washington, Moskva đã kêu gọi chính phủ Mỹ ngăn chặn những mưu đồ của các quốc gia phương Tây khác nhằm làm suy yếu nỗ lực hòa bình trong vấn đề Ukraine./.

