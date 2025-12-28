Nga chỉ trích Ukraine chậm trễ trong việc giải quyết xung đột

Theo Reuters, ngày 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này nhận thấy rằng Ukraine không hề khẩn trương trong việc chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin khẳng định nếu Ukraine không muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình thì Nga sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của mình bằng vũ lực.

Trước đó, ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva nhận thấy tiến trình đàm phán với Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine “đang có những bước tiến chậm nhưng chắc.”

Bà khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy công việc này với Mỹ dựa trên khuôn khổ đã được thiết lập tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage.

Tuy nhiên, bà cáo buộc các cường quốc Tây Âu đang tìm cách "phá hoại" những bước tiến này.

Bà lưu ý trong các cuộc tiếp xúc với Washington, Moskva đã kêu gọi chính phủ Mỹ ngăn chặn những mưu đồ của các quốc gia phương Tây khác nhằm làm suy yếu nỗ lực hòa bình trong vấn đề Ukraine./.

Nga bác tin điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thông tin Bloomberg đăng tải về việc Moskva điều chỉnh kế hoạch hòa bình Ukraine là không đúng sự thật và mang tính suy đoán.