Nga phát hiện virus gây bệnh trên cây trồng trong cà chua Maroc

Nguồn báo chí Maroc cho biết Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga Rosselkhoznadzor đã ngăn chặn một lô cà chua xuất khẩu từ Maroc do phát hiện dấu hiệu nhiễm virus gây bệnh trên cây trồng.

Cơ quan này đã tiến hành kiểm dịch thực vật đối với 3 lô hàng tổng cộng 22 tấn cà chua. Kết quả xét nghiệm cho thấy một lô hàng khoảng 8 tấn, gồm cà chua có nguồn gốc từ Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ, mang virus. Nga đã tạm dừng nhập khẩu lô hàng này để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong nước.

Rosselkhoznadzor nêu rõ biện pháp trên được áp dụng theo quy định kiểm dịch, đồng thời vẫn sẽ tiếp tục tăng cường kiểm dịch các lô hàng khác.

Phía Nga cũng thông báo sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu để xác định nguồn gốc lây nhiễm và áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Những năm gần đây, Maroc nổi lên như một trong những quốc gia xuất khẩu cà chua lớn trên thế giới. Khối lượng cà chua xuất khẩu hằng năm đạt khoảng 767.000 tấn, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2005, với thị trường chủ lực là châu Âu và một số nước Đông Âu. Giới quan sát cho rằng vụ việc lần này cho thấy sự cần thiết phải siết chặt việc kiểm dịch nông sản.

Giới chức Maroc chưa đưa ra bình luận, trong khi các thủ tục truy xuất và đánh giá rủi ro đang được tiến hành./.

