Cầu nối thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Pháp

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955-2025).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp cho biết, quyết định thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Pháp nay là Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp thể hiện tầm nhìn chính trị sâu sắc, tư tưởng chiến lược nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân: Đề cao tình hữu nghị, coi đối ngoại nhân dân là một bộ phận quan trọng của chính sách đối ngoại Việt Nam; coi sự hiểu biết, hợp tác và tình bạn giữa các dân tộc là con đường dẫn đến hòa bình và phát triển bền vững.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp đã đóng vai trò tích cực trên mặt trận dư luận quốc tế. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Pháp-Việt và các lực lượng tiến bộ tại Pháp, Hội đã vận động sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân Pháp và bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, Hội chuyển trọng tâm từ đấu tranh dư luận sang hợp tác và giao lưu nhân dân. Hội trở thành cầu nối hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế và nhân đạo; vận động sự hỗ trợ quý báu của bạn bè Pháp trong khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp luôn giữ vững vai trò là một tổ chức nhân dân tin cậy, năng động, sáng tạo, thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đất nước và quan hệ song phương.

Dù trong hoàn cảnh nào, Hội vẫn kiên định mục tiêu tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác, và nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh đối ngoại nhân dân được xác định là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam, Hội luôn nhận thức rõ trách nhiệm, không chỉ gìn giữ truyền thống, mà còn đổi mới, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như giáo dục - Pháp ngữ, y tế, văn hóa, khoa học, hợp tác địa phương, thanh niên và thể thao.

Hội đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh Việt Nam tại Pháp và quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước; tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đối tác Pháp-Việt Nam, để vun đắp, xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Pháp tin cậy, sâu sắc, bền vững và hướng tới tương lai...

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nêu rõ, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp đã làm tròn sứ mệnh, thực hiện được mong đợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng hành cùng đất nước trong những năm tháng đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, trước những yêu cầu mới để góp phần thực hiện tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân Việt Nam-Pháp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Hội với các ưu tiên chiến lược trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam- Pháp và các định hướng lớn, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hội phát huy vai trò kết nối trí thức, chuyên gia, thanh niên, cộng đồng người Việt tại Pháp, tạo sức lan tỏa xã hội bền vững cho quan hệ hai nước; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chi hội thành viên và đối tác Pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tầm ảnh hưởng của hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ông Phan Anh Sơn tin tưởng rằng, với sự tiếp nối của các thế hệ, tiềm năng to lớn của cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Pháp, tình cảm của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp sẽ tiếp tục viết tiếp những trang mới đầy ý nghĩa, đáp ứng kỳ vọng, sự gửi gắm và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới…

Với những đóng góp to lớn, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Dịp này, một số hội viên tiêu biểu được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam./.

