Việt Nam và Lào thắt chặt hợp tác quản lý, phát triển biên giới

Từ ngày 25-27/12, tại Thủ đô Vientiane đã diễn ra Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào.

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam do ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn Lào là Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy sâu sắc, cũng như tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đi sâu trao đổi và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào năm 2016 (Hiệp định 2016), Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 33 trong hai năm 2024-2025 và đề ra phương hướng hợp tác phù hợp với quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.

Hai bên trao đổi, đánh giá tình hình công tác quản lý biên giới trong năm 2025, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới.

Trong hai năm 2024-2025, Đoàn chuyên viên liên hợp biên giới Việt Nam-Lào đã tiến hành 10 cuộc khảo sát thực địa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên khu vực biên giới.

Hai bên cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới; quản lý các hoạt động xây dựng công trình trong khu vực biên giới theo đúng Hiệp định năm 2016, đặc biệt đối với các công trình trong phạm vi 100m tính từ đường biên giới chung; công tác quản lý, phát triển cửa khẩu và những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác này.

Theo đánh giá, công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu và lối mở giữa hai nước được thực hiện theo đúng các điều ước quốc tế và thỏa thuận song phương liên quan giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu biên giới.

Quang cảnh Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngoài ra, hai bên cũng đã phối hợp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các tổ chức, đường dây tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia, theo đúng quy định của các điều ước, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam và Lào đã ký kết; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các thỏa thuận liên quan đến biên mậu đã được thống nhất trong Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ 33; đồng thời thường xuyên phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến 2 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Lào cũng như các thỏa thuận song phương, quy chế liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới.

Tại cuộc họp, Trưởng đoàn Đại biểu biên giới hai bên đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhận thức chung quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ hợp tác năm 2026 trên các mặt công tác như quản lý, bảo vệ đường biên giới và mốc quốc giới; quản lý hoạt động xây dựng công trình trong khu vực biên giới, cửa khẩu; quản lý xuất nhập cảnh và qua lại biên giới; duy trì, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội vùng biên giới; thúc đẩy hợp tác thương mại, phát triển giữa hai bên biên giới; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới.

Hai bên thống nhất sẽ khởi động công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới theo quy định của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới ký ngày 16/3/2016 và Hiệp định 2016; tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiệp định 2016 phù hợp hơn với tình hình mới. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ 35 tại Việt Nam trong quý 4 năm 2026./.

