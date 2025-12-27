Đảng bộ Quốc hội đoàn kết, chủ động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chiều 27/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai công tác năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.

Năm 2025, mặc dù mới được thành lập và hoạt động theo mô hình mới, trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, đột phá phát triển kinh tế-xã hội; triển khai các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị..., Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm chất lượng cao và đúng tiến độ.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với những quyết sách hệ trọng, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các mặt công tác lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quốc hội đã đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ trong bối cảnh đồng thời phải thực hiện nhiều việc lớn, quan trọng, một số việc chưa có tiền lệ với thời gian khẩn trương, yêu cầu cao về chất lượng, nhưng với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” Đảng bộ Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Bước sang năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lãnh đạo thực hiện tốt các kỳ họp của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là Chương trình công tác năm 2026.

Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ tăng cường phối hợp, chuẩn bị tốt hơn nữa cho các kỳ họp Quốc hội. "Phải tập trung ba nhiệm vụ lớn của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh chúng ta chuyển sang xây dựng pháp luật theo hướng xác định những vấn đề khung, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, công tác giám sát, nhất là giám sát tối cao rất quan trọng và giám sát trong Đảng càng quan trọng để phòng ngừa sai phạm ngay từ đầu,” Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh yêu cầu chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động và nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác theo đúng quy định của Trung ương; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong Đảng bộ và các cơ quan của Quốc hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai công tác quy hoạch, rà soát cán bộ đầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng số trong hoạt động.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cần gương mẫu, nghiêm túc trong chỉ đạo, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy và tổ chức đảng, nhất là quán triệt và triển khai Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong toàn đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phòng ngừa, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, sai sót ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ Quốc hội sẽ đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030./.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cơ bản hoàn thành kiểm điểm theo đúng quy định Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc những việc đã làm tốt, những việc còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm.