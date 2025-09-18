Công văn số 59-CV/BCĐ: Nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày 12/9/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các luật, nghị quyết theo thẩm quyền để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết…

(TTXVN/Vietnam+)