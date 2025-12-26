Ngày 26/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Phú Thọ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định ngày 6/1/1946 là mốc son đặc biệt trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu phổ thông, trực tiếp, bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy cách mạng sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt nền móng vững chắc cho nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong những bước ngoặt lịch sử quan trọng.

Trong chiến tranh, Quốc hội cùng toàn dân quyết tâm kháng chiến, kiến quốc. Trong hòa bình, Quốc hội kiên trì hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, từng bước phát triển và hội nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV - một nhiệm kỳ nhiều thách thức nhưng thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần chủ động và đổi mới - đã tổ chức 19 kỳ họp, thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật, tạo dựng nền tảng pháp lý quan trọng cho ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao đóng góp của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh qua các thời kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.

Riêng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ khóa XV được đánh giá là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, với nhiều kết quả nổi bật: 790 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường; tổ chức 37 chuyên đề giám sát, hơn 60 chuyên đề khảo sát; chuyển tải hơn 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng Quốc hội đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy lập pháp và phương thức hoạt động; phải đi trước một bước về thể chế; dám mở đường, dám sửa đường, tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đối với tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển rất lớn. Những kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, quy mô GRDP, thu hút đầu tư trong năm 2025 đã khẳng định hướng đi đúng đắn và mở ra triển vọng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tập trung hoàn thành toàn diện, chất lượng cao chương trình hoạt động của nhiệm kỳ khóa XV; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước xây dựng Quốc hội số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng hành của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra vào ngày 6/1/1946, dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng Nhà nước Việt Nam độc lập, dân chủ. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ và mở đầu cho sự ra đời của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập.

Ông Bùi Minh Châu, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh trải qua 15 nhiệm kỳ với 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn giữ vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với vận mệnh của dân tộc.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ban hành nhiều bản Hiến pháp và hệ thống pháp luật quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như thúc đẩy công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để lại nhiều dấu ấn nổi bật với tư duy lập pháp đổi mới, quyết liệt và tầm nhìn dài hạn. Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết có tính chiến lược, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, thúc đẩy sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức lại không gian hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó tạo động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại buổi lễ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Trong suốt 80 năm đồng hành cùng Quốc hội Việt Nam, các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Vĩnh Phú qua các thời kỳ đã có những đóng góp quan trọng vào hoạt động nghị trường và sự phát triển chung của đất nước.

Với 332 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đại biểu Quốc hội của địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Phát huy truyền thống vẻ vang, Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao tặng nhiều Kỷ niệm chương của Quốc hội cho các tập thể, cá nhân và đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh cũng đã trao các Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

